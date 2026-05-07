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La Expo San Juan Minera cerró preventivamente, al menos hasta el mediodía, tras el impacto del fuerte viento

La organización suspendió las actividades debido a daños ocasionados por las inclemencias climáticas en distintos sectores del predio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Expo San Juan Minera 2026 resolvió el cierre preventivo del predio hasta el mediodía de este jueves 7 de mayo, luego de las fuertes ráfagas de viento.

La Expo San Juan Minera 2026 resolvió el cierre preventivo del predio hasta el mediodía de este jueves 7 de mayo, luego de las fuertes ráfagas de viento.

La organización de la Expo San Juan Minera 2026 resolvió el cierre preventivo del predio hasta el mediodía de este jueves 7 de mayo, luego de las fuertes ráfagas de viento registradas durante la primera jornada del evento, que provocaron daños y afectaciones en diferentes sectores del lugar. La medida fue adoptada con el objetivo de resguardar la salud, la seguridad y la integridad física de participantes, expositores y trabajadores.

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Según informó la organización mediante un comunicado oficial, las condiciones climáticas adversas obligaron a interrumpir temporalmente las actividades mientras se realizan tareas de evaluación y acondicionamiento en el predio ferial.

Asimismo, indicaron que durante la mañana persistía la posibilidad de nuevas ráfagas de viento, motivo por el cual se decidió mantener el cierre preventivo al menos hasta el mediodía.

Desde la organización señalaron que, una vez transcurrido ese horario, se analizará la evolución de las condiciones meteorológicas y el estado general de las instalaciones para definir cómo continuará el evento. La decisión será consensuada junto al Gobierno de la Provincia de San Juan, las áreas técnicas y organismos especializados correspondientes, además del equipo de seguridad de Panorama Minero.

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Si bien la apertura de la exposición comercial estaba prevista inicialmente para las 14 horas, aclararon que la confirmación definitiva sobre el desarrollo de la jornada será comunicada oficialmente después del mediodía.

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