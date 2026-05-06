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Atención sanjuaninos

Las recomendaciones para evitar cortes de luz y accidentes, en medio del alerta por viento Zonda

Desde la empresa Naturgy y el EPRE dieron a conocer una serie de consejos importantes a tener en cuenta durante la jornada de este miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema eléctrico, ante el alerta de viento Zonda este miércoles, en San Juan.

Las recomendaciones sobre el funcionamiento del sistema eléctrico, ante el alerta de viento Zonda este miércoles, en San Juan.

Ante la vigencia de un alerta meteorológica por viento Zonda en San Juan este miércoles, la empresa Naturgy y el EPRE difundieron una serie de recomendaciones destinadas a la población con el objetivo de reducir riesgos y prevenir interrupciones en el suministro eléctrico.

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El fenómeno, caracterizado por ráfagas intensas, aire seco y aumento de la temperatura, suele generar complicaciones en el tendido eléctrico, por lo que desde la compañía instaron a adoptar medidas de precaución tanto dentro como fuera del hogar.

Entre las principales sugerencias de Naturgy, se destaca la importancia de mantener cerradas puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan provocar daños en instalaciones o artefactos. Asimismo, se recomienda evitar salir a la vía pública salvo en casos estrictamente necesarios, debido al riesgo de caída de ramas, objetos sueltos o estructuras.

En cuanto al uso de la energía eléctrica, Naturgy aconseja desconectar aquellos artefactos que no se estén utilizando, como una forma de prevenir daños ante eventuales fluctuaciones o cortes en el servicio.

Por otro lado, se remarcó la necesidad de no manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores dañados, ya que pueden representar un serio peligro para la integridad física.

Por su parte, las autoridades del EPRE se recomendó a las personas usuarias del Servicio Público de Electricidad, prestar especial atención por la eventual presencia de cables caídos, rama u objetos sueltos durante y después del evento.

Al mismo tiempo indicaron que, la tormenta de viento pronosticada, puede provocar daños a las instalaciones eléctricas, además de cortes en el servicio, debiendo inmediatamente denunciarse tal situación a los teléfonos de atención de emergencias de las Distribuidoras: 0-800-666-3637 (Naturgy) y 496-1784 (D.E.C.S.A.).

Por otra parte, recordaron que, inmediatamente culminado el período de ráfagas de intensidad peligrosas para la seguridad de los trabajadores, el E.P.R.E. supervisará la ejecución de las tareas para la restauración del servicio y reparación de instalaciones dañadas en las zonas que pudiesen haber sido afectadas.

Se encuentra a disposición de las personas Usuarias, en el sitio web ww.epresanjuan.gob.ar, el documento “Tormentas Severas y Electricidad. Respuestas a las Preguntas Frecuentes de las personas usuarias del Servicio Eléctrico”, que resume las respuestas a las consultas frecuentes que se reciben para los temporales de viento y la prestación del servicio eléctrico.

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