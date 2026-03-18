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Conferencia

Bajo la premisa "no hay que descuidar a los glaciares", el debate por la aclaratoria de la ley llegó a la Iglesia de San Juan

El investigador del CONICET y doctor en Geología, Juan Pablo Milana, dio un panorama del estado hídrico de la provincia y diferenció a los glaciares “blancos” de los glaciares de escombro. Para finalizar, dijo que hay suficientes reservas hídricas, “pero no por eso hay que descuidarlas”.

Por Ana Paula Gremoliche
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A días de las audiencias públicas que se desarrollarán en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir sobre la aclaratoria de la Ley de Glaciares, la Iglesia se metió formalmente en la discusión con una conferencia que tuvo como presentador al secretario de Asuntos Institucionales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Lucas Molina. En este contexto, el doctor en Geología, docente de la UNSJ e investigador del CONICET, Juan Pablo Milana, fue el encargado de hablar sobre “la importancia de los glaciares en San Juan”. En este contexto, dio un panorama del estado hídrico de la provincia y diferenció a los glaciares “blancos” de los glaciares de escombro. En este último caso se apoyó en el glaciar El Pachón, donde está dispuesto el proyecto minero del nombre homónimo.

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Milana explicó que el origen del problema se remonta al proyecto minero Pachón. En esa zona existe un glaciar de roca que estaba inventariado y que, en principio, no debía ser intervenido. Sin embargo, durante las tareas de exploración se realizaron perforaciones porque inicialmente se consideró que se trataba de un cuerpo de escombros sin actividad glaciar ni presencia de hielo.

Según detalló, al avanzar con esas perforaciones se detectó hielo en el interior de la formación, lo que abrió un debate técnico sobre la verdadera naturaleza de ese cuerpo geológico y su posible función como reserva hídrica en la alta cordillera.

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A partir de ese hallazgo, señaló, comenzó una discusión entre especialistas acerca del volumen de hielo presente y la relevancia que podría tener dentro del sistema hídrico de la región.

Milana también planteó que las formaciones conocidas como glaciares de roca pueden tener origen glaciar o periglacial. En cualquier caso, remarcó que cumplen un papel importante como reservorios de agua en ambientes de alta montaña.

Finalmente, realizó un punteo de las reservas hídricas de la provincia, esto teniendo en cuenta a los glaciares. Si bien destacó que “no es cierto que nos vayamos a quedar sin agua”, ya que hay muchas reservas, esto no significa que se tenga que descuidar a las geoformas.

La Iglesia, su postura y la pata de la UNSJ

Un dato relevante de la conferencia en la que participó Milana es que la organización estuvo a cargo del grupo San Juan Bautista, que se presenta como una asociación civil y comunitaria orientada a intervenir en la vida pública mediante el aporte de ideas y propuestas para el bien común de San Juan y del país.

En las redes de la organización aparecen vinculadas distintas figuras de la Universidad Nacional de San Juan, entre ellas el rector Tadeo Berenguer y el secretario de Planificación, Lucas Molina Rojo. Este último integra el Frente Patria Grande, espacio político que a nivel nacional conduce el diputado Juan Grabois.

Grabois se manifestó en contra de la modificación de la Ley de Glaciares de Argentina y mantuvo una reunión con el arzobispo Marcelo Daniel Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, para buscar respaldo frente al proyecto que se discutirá en la Cámara de Diputados.

La Iglesia ya había fijado postura cuando el tema comenzó a debatirse en el Senado. A través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, envió una carta a legisladores nacionales expresando “profunda preocupación” por una posible modificación de la norma. En ese documento sostuvo que la ley vigente es fruto de un consenso político, social y científico y advirtió que los glaciares no deben ser considerados solo como recursos económicos, ya que cumplen funciones clave como reservas de agua y reguladores del clima y del ciclo hídrico.

La ley hoy

Tras la media sanción en el Senado, la Cámara de Diputados hará dos audiencias públicas en las que participarán más de 200 expositores de todo el país, con el objetivo de continuar debatiendo la aclaratoria.

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