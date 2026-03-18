Confirmado: la AUH de ANSES aumentará en abril

Tras la reciente difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se confirmó el porcentaje que regirá para las actualizaciones de las prestaciones sociales en el próximo mes. Bajo el esquema de movilidad mensual vigente, establecido mediante el Decreto 274/2024, los haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se ajustan de manera automática tomando como referencia la inflación de dos meses atrás.

De esta manera, el incremento del 2,9% registrado en febrero impactará directamente en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares y otras pensiones a partir de abril. Esta medida forma parte de la política de actualización constante que busca que los beneficios asistenciales no pierdan terreno frente a la suba generalizada de precios, permitiendo a las familias beneficiarias contar con una previsión más clara sobre sus ingresos mensuales.

AUH de abril: cuánto se cobra con el nuevo aumento y el retenido de ANSES

Con la aplicación del nuevo porcentaje de aumento, el monto total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentará una suba que lo llevará de los $132.814 vigentes en marzo a un valor de $136.666 en abril. Es importante recordar que, como sucede habitualmente, el organismo previsional no liquida la totalidad del monto mes a mes, sino que realiza una retención del 20% supeditada a la presentación de la Libreta AUH al finalizar el año.

Bajo este esquema, los titulares percibirán en mano de forma directa un monto aproximado de $109.332 por cada hijo. Los restantes $27.333 quedarán acumulados en la cuenta del beneficiario y serán abonados una vez que se acrediten los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes al periodo 2024. Este mecanismo de cobro directo busca garantizar el cumplimiento de los requisitos básicos de cuidado y educación de los menores alcanzados por el programa.

Tarjeta Alimentar y otros beneficios complementarios en abril

Además del haber mensual de la asignación, muchas familias beneficiarias de la AUH acceden de forma automática a la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico clave para la compra de alimentos de la canasta básica. Para el mes de abril, los montos de este beneficio se mantendrán en los valores actuales, ya que su actualización no se rige por la Ley de Movilidad. Así, una familia con un solo hijo recibirá $52.250, aquellas con dos hijos percibirán $81.936 y quienes tengan tres hijos o más cobrarán $108.062 adicionales.

Al sumar ambos beneficios, una familia con un hijo menor de edad podrá alcanzar un ingreso total superior a los $161.000 mensuales. Asimismo, el aumento del 2,9% también se verá reflejado en la AUH por hijo con discapacidad, que pasará a tener un valor bruto de $445.003, y en la Asignación por Embarazo (AUE), que se equiparará al monto de la AUH tradicional. Según las previsiones del calendario oficial, se estima que las acreditaciones comiencen a realizarse a partir del viernes 10 de abril, siguiendo el orden habitual según la terminación del número de documento.

FUENTE: IProfesional