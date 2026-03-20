Antes del finde largo, el paso a Chile por Mendoza cierra, pero el de San Juan se mantiene abierto

Antes del finde largo, cierra el paso a Chile por Mendoza, pero se mantiene abierto el Paso de Agua Negra que une a San Juan con el país vecino.

Mientras el Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile, es inhabilitado por condiciones climáticas adversas en alta montaña; el Paso Internacional por Agua Negra, en San Juan, continúa operativo este viernes 20 de marzo, garantizando una alternativa para cruzar a Chile en la previa del fin de semana largo.

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra, sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación este viernes 20 de marzo, en el horario de 07:00 a 17:00 horas.

Desde el organismo provincial recomendaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y circular con precaución durante todo el trayecto, debido a las condiciones propias del camino de alta montaña. Además, se recordó que toda la información actualizada sobre el estado del paso puede consultarse en el sitio oficial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/

En contraste, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado de manera preventiva a partir de este viernes debido a condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña.

Según se indicó en un comunicado oficial, la decisión responde a la falta de condiciones seguras para la transitabilidad, especialmente en el sector chileno del corredor internacional. El corte de circulación se aplicará en Uspallata, del lado argentino, y en Guardia Vieja, en Chile, después de las 11:00, mientras que el cierre del túnel internacional se hará efectivo a partir de las 13:00.

La restricción se mantendrá hasta nuevo aviso. Desde la coordinación del centro de frontera recomendaron a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones sobre la reapertura de este paso clave.

De esta manera, en la antesala del fin de semana largo, el paso sanjuanino de Agua Negra se presenta como la única alternativa habilitada para el cruce hacia Chile en esta zona.