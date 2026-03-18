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Clima

Jueves con calor en ascenso en San Juan: el verano se resiste a irse

La jornada del 19 de marzo estará marcada por temperaturas elevadas y cielo mayormente despejado, en la antesala de un cambio de estación que todavía no se hace sentir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un viernes con mucho calor y probables tormentas es que el anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.

Un viernes con mucho calor y probables tormentas es que el anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.

San Juan vivirá este jueves una jornada típicamente veraniega, con temperaturas que seguirán en niveles elevados pese a la cercanía del otoño. Según el pronóstico, se espera una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que alcanzará los 33 grados, en un contexto de cielo mayormente despejado durante gran parte del día.

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Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente se presentará templado, con una rápida suba de la temperatura a medida que avance la jornada. Hacia la tarde, el calor se hará sentir con mayor intensidad, acompañado por condiciones estables y escasa nubosidad.

El viento soplará leve desde el sector sur y sudeste, lo que aportará algo de alivio en algunos momentos del día, aunque sin modificar de manera significativa la sensación térmica general.

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