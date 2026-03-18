Jueves con calor en ascenso en San Juan: el verano se resiste a irse

Un viernes con mucho calor y probables tormentas es que el anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.

San Juan vivirá este jueves una jornada típicamente veraniega, con temperaturas que seguirán en niveles elevados pese a la cercanía del otoño. Según el pronóstico, se espera una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que alcanzará los 33 grados, en un contexto de cielo mayormente despejado durante gran parte del día.

Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente se presentará templado, con una rápida suba de la temperatura a medida que avance la jornada. Hacia la tarde, el calor se hará sentir con mayor intensidad, acompañado por condiciones estables y escasa nubosidad.

El viento soplará leve desde el sector sur y sudeste, lo que aportará algo de alivio en algunos momentos del día, aunque sin modificar de manera significativa la sensación térmica general.

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