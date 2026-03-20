Condenan a un sanjuanino a 9 de años de prisión por violar a su prima

El sanjuanino condenado a 9 de años de prisión por violar a su prima, (se tapa el rostro para proteger la identidad de la víctima).

En la mañana de este viernes condenaron a un sujeto sanjuanino acusado de haber abusado sexualmente de su prima hermana. El tribunal colegiado compuesto por Mariano Carrera (presidente) y los vocales Flavia Allende y Alberto Caballero, resolvieron por unanimidad declarar culpable por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la guarda, y en consecuencia condenar a este hombre a la pena de 9 años de prisión efectiva. Además, le dieron prisión preventiva hasta que el fallo quede firme, es decir que fue enviado directamente al Penal de Chimbas.

Cabe destacar que en la audiencia de determinación de pena, la fiscal Valentina Bucciarelli y el ayudante fiscal Nahuel Ibaceta de UFI ANIVI -al igual que la querella a cargo de María Rosa Sánchez Salmuni- pidieron que sea condenado a 15 años de prisión.

La defensa a cargo de Piozzi y Figueroa solicitaron la mínima en la escala penal por el delito que fue declarado culpable, es decir, 8 años, (por la carátula el acusado puede haber recibido entre 8 a 30 años de prisión) y expresaron que a penas sean conocidos los fundamentos, apelarán el fallo. Además solicitaron en esta etapa que la preventiva sea cumplida en el domicilio y no en el SPP como pidió Fiscalía.

Sin entrar en detalles de la causa para preservar la salud mental de la víctima y su integridad, este hombre fue señalado de ultrajar a su prima hermana cuando ella tenía 13 años (actualmente de 15). Hechos que ocurrieron cuando él era el encargado de cuidarla, por tal razón el agravante.

Antes de escuchar la resolución del tribunal, el incriminado quiso declarar y expresó que no había hecho nada de lo que se decía, que siempre estuvo conforme a la Ley y pidió que no lo llevaran al penal porque quiere estar con su hija: “Quiero estar con mi hija, pueden hacer lo que quiera. Hice todo a derecho quiero estar en mi casa con mi hija”.