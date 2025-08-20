ANSES: este grupo de AUH cobrará más de $ 500.000 en septiembre

Un grupo de AUH recibirá más de medio millón de pesos en septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó en agosto el pago de un bono extraordinario para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El beneficio alcanza a quienes presentaron la Libreta AUH en tiempo y forma, y corresponde al 20% acumulado que el organismo retuvo durante el año anterior.

El monto varía según la cantidad de hijos registrados. En el caso de familias con tres hijos, el pago llega a $ 564.208. Si alguno de los menores tiene certificado de discapacidad, el valor puede superar los $ 1.800.000.

¿Qué es la Libreta AUH y por qué es clave para cobrar el bono?

La Libreta AUH es un formulario obligatorio que certifica que los chicos a cargo cumplen con controles médicos, calendario de vacunación y asistencia escolar. ANSES exige este documento para liberar el 20% retenido durante el año, que se paga una sola vez.

Presentar la libreta permite acceder a montos acumulados que, en muchos casos, representan un ingreso clave para las familias. El trámite es gratuito y se puede hacer desde la web oficial del organismo.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Generar la libreta desde la plataforma.

Imprimir el documento y llevarlo a un centro de salud o escuela para que lo completen y firmen.

Subir una foto clara del formulario firmado en formato JPG (máximo 3 MB).

Verificar que el sistema confirme la carga y seguir el estado del trámite online.

Una vez validado, el pago se acredita junto con los haberes mensuales, dentro de los 60 días posteriores a la presentación.

¿Cuánto se cobra por la Libreta AUH en agosto?

Los montos actualizados para agosto 2025 son:

1 hijo: $ 188.069 (hasta $ 612.401 con discapacidad)

2 hijos: $ 376.138 (hasta $ 1.224.802 con discapacidad)

3 hijos: $ 564.208 (hasta $ 1.837.203 con discapacidad)

4 hijos: $ 752.277 (hasta $ 2.449.604 con discapacidad)

Estos valores se acreditan por única vez y no forman parte del haber mensual habitual.

Hasta cuándo se puede presentar la Libreta AUH

El plazo límite para presentar la Libreta y cobrar el 20% retenido vence el 31 de diciembre de 2025. Quienes no completen el trámite antes de esa fecha pierden el derecho a recibir el bono.