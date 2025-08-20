ANSES: este grupo de AUH cobrará más de $ 500.000 en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó en agosto el pago de un bono extraordinario para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
ANSES confirmó el pago de un bono extraordinario para titulares de la Asignación Universal por Hijo que presentaron la Libreta AUH.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó en agosto el pago de un bono extraordinario para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El beneficio alcanza a quienes presentaron la Libreta AUH en tiempo y forma, y corresponde al 20% acumulado que el organismo retuvo durante el año anterior.
El monto varía según la cantidad de hijos registrados. En el caso de familias con tres hijos, el pago llega a $ 564.208. Si alguno de los menores tiene certificado de discapacidad, el valor puede superar los $ 1.800.000.
La Libreta AUH es un formulario obligatorio que certifica que los chicos a cargo cumplen con controles médicos, calendario de vacunación y asistencia escolar. ANSES exige este documento para liberar el 20% retenido durante el año, que se paga una sola vez.
Presentar la libreta permite acceder a montos acumulados que, en muchos casos, representan un ingreso clave para las familias. El trámite es gratuito y se puede hacer desde la web oficial del organismo.
Una vez validado, el pago se acredita junto con los haberes mensuales, dentro de los 60 días posteriores a la presentación.
Los montos actualizados para agosto 2025 son:
Estos valores se acreditan por única vez y no forman parte del haber mensual habitual.
El plazo límite para presentar la Libreta y cobrar el 20% retenido vence el 31 de diciembre de 2025. Quienes no completen el trámite antes de esa fecha pierden el derecho a recibir el bono.