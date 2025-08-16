sábado 16 de agosto 2025

Buena noticia

ANSES: cuánto aumentarán las jubilaciones este septiembre

Los montos se actualizarán en el próximo mes, tanto para jubilados, pensionados y en las asignaciones de ANSES. Mirá los detalles.

Por Gabriel Agüero
De acuerdo al Decreto de Movilidad impulsado por la administración de Javier Milei, los montos se actualizan cada mes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos, calculado por el INDEC.

El IPC de julio fue de 1,9%, por lo que los haberes tendrán ese incremento en septiembre.

Además, continúa vigente el bono previsional de $70.000, implementado en marzo de 2024, que se paga a quienes cobran menos de $390.220,69 sin bono. Si el haber supera ese límite, el monto extra se liquida de forma proporcional.

Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025

A partir del nuevo dato inflacionario, los jubilados del organismo que cobren el monto máximo recibirán $2.154.562,04 en septiembre, subiendo de los $2.114.388,66 percibidos en agosto.

Los montos actualizados para la jubilación mínima y las pensiones de ANSES son:

  • Jubilación mínima: de $314.249,94 a $320.220,69.
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): de $251.374 a $256.150,11.
  • Pensión No Contributiva: de $219.944,55 a $224.123,50.

Por otro lado, los jubilados que cobren un monto menor a $390.220,69 (la jubilación mínima junto al extra), recibirán el bono previsional de ANSES, que vale $70.000. En caso de acercarse al monto, los jubilados recibirán un valor proporcional. Por lo tanto, los valores finales para las jubilaciones son:

  • Jubilación Mínima: $390.220,69.
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.150,11.
  • Pensión No Contributiva: $294.123,50.

Fuente: Ámbito Financiero

