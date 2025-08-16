ANSES: cuánto aumentarán las jubilaciones este septiembre

Luego de que el Gobierno dio a conocer el dato de inflación de julio de 2025, automáticamente, ya se sabe la suba que tendrán los jubilados, pensionados y los beneficiarios de las asignaciones de la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social).

De acuerdo al Decreto de Movilidad impulsado por la administración de Javier Milei , los montos se actualizan cada mes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos, calculado por el INDEC .

El IPC de julio fue de 1,9%, por lo que los haberes tendrán ese incremento en septiembre.

Además, continúa vigente el bono previsional de $70.000, implementado en marzo de 2024, que se paga a quienes cobran menos de $390.220,69 sin bono. Si el haber supera ese límite, el monto extra se liquida de forma proporcional.

Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025

A partir del nuevo dato inflacionario, los jubilados del organismo que cobren el monto máximo recibirán $2.154.562,04 en septiembre, subiendo de los $2.114.388,66 percibidos en agosto.

Los montos actualizados para la jubilación mínima y las pensiones de ANSES son:

Jubilación mínima: de $314.249,94 a $320.220,69 .

. Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): de $251.374 a $256.150,11 .

. Pensión No Contributiva: de $219.944,55 a $224.123,50.

Por otro lado, los jubilados que cobren un monto menor a $390.220,69 (la jubilación mínima junto al extra), recibirán el bono previsional de ANSES, que vale $70.000. En caso de acercarse al monto, los jubilados recibirán un valor proporcional. Por lo tanto, los valores finales para las jubilaciones son:

Jubilación Mínima: $390.220,69 .

. Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.150,11 .

. Pensión No Contributiva: $294.123,50.

