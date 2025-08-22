Macho hasta la muerte: el femicida sanjuanino que volvería a asesinar 50.000 veces más

El macho acorralado es capaz de cualquier cosa. De dar una golpiza. De asesinar a una mujer. Y de gozar diciendo que volvería a matar a su víctima 50.000 veces más. Pero de lo único que no será capaz nunca es de escuchar su propia sentencia. Y es lo que evitó con un circo Omar Ariel Pérez, alias “El Guascazo”, condenado a 35 años de prisión sin beneficios por matar a Yanina Pérez, su ex pareja, en la puerta del cementerio de Angaco. El macho violento quedará recluido en el Penal de Chimbas, quizás hasta el final de sus días. Aunque la sentencia nos deja cierta sensación de Justicia, Yanina está muerta y “El Guascazo” eludió durante años el que debería haber sido su hábitat natural: la prisión.

En el 2018 Omar Ariel Pérez tenía esposa e hijos. Su ex pareja lo denunció por golpearla. Fue condenado a un año de prisión por lesiones agravadas. Después de permanecer libre cinco meses, el 13 de marzo del 2018 intentó matar de cinco puñaladas a su ex. Aunque parezca increíble, las lesiones fueron calificadas de leves por la Justicia porque la mujer demoró menos de un mes en recuperarse. Esa es la línea divisoria para que las lesiones se califiquen de graves o leves. Es tan absurdo todo que, si la víctima se hubiera desgarrado, quizás la condena hubiera sido más dura.

victtima Así dejó a su ex Omar Ariel Pérez, el femicida condenado a 35 años de prisión.

El macho siguió con la persecución. Las cinco puñaladas no fueron suficientes. Y por el hostigamiento y la falta de protección, la ex de Omar habló con Tiempo de San Juan. “Ese hombre está enfermo de la cabeza. Está traumado. Me quiere a mí. Y no va a parar hasta que me mate. Recién cuando me mate va a estar tranquilo y en paz”, dijo casi anticipando el femicidio de Yanina Pérez en la puerta del cementerio de Angaco en febrero del 2024.

Con el tiempo, El Guascazo se puso de novio con Yanina. La relación estuvo marcada por la violencia y el hostigamiento. Cuando la mujer por fin pudo dejarlo, a pesar de que el miedo la carcomía por dentro, en la municipalidad de Angaco no tuvieron mejor idea que ubicar a ambos en el mismo lugar de trabajo. Ella pidió que trasladaran a Omar. Suplicó. No lo hicieron. Creyeron que era un capricho de minita. Pero no. Y en febrero del 2024 el macho cumplió con su promesa de asesinato. Apuñaló a Yanina 9 veces. La dejó viva en la puerta de ese cementerio hasta que se desangró y se murió.

Como seguramente imaginabas, Omar salió corriendo. Estuvo prófugo de la Justicia. Se escapó. No quería caer preso. Quería matar, pero no quería hacerse cargo de nada. Por eso el femicida monta un circo cada vez que puede. Porque nunca aceptó consecuencias y porque durante muchos años los que debían cuidar a Yanina y a su ex se hicieron los sotas amparados en vetas legales de dudoso sentido común.

El Guascazo solo sabe desenvolverse en la violencia. En una audiencia se ofuscó y tiró al piso todo lo que tuvo a su alcance. Se enojó porque el fiscal hizo mención a su falta de valentía cuando tenía que enfrentarse con hombres. Y como era obvio, cuando debía escuchar su sentencia en Tribunales el 22 de agosto a la mañana no lo hizo. Es que Omar solo sabe silenciar. No puede escuchar. Solo sabe de daños. Y por eso decidió apuñalar a todos los que querían a Yanina con sus palabras. “La mataría 50.000 veces más”, declaró. Seguramente se escaparía 50.000 veces más también.

El caso Yanina Pérez enoja. Es que antes de Yanina, el femicida ya había pasado por el banquillo de los acusados. Su ex, a pesar del temor, lo denunció dos veces. La Justicia abordó el caso. Fue juzgado por la ley, pero las 5 puñaladas no alcanzaron. Tampoco alcanzó el antecedente de amenazas y hostigamiento. Tampoco alcanzó el pedido de su víctima fatal, que pidió ayuda en su lugar de trabajo para que los reubicaran en distintas áreas.

Sentirse dueño del cuerpo de una mujer, sentirse propietario del otro es el trasfondo social que esconde la violencia de género. Marcar a la mujer como propiedad privada es un concepto que excede la desigualdad, que determina que en el circuito hay figuras que son dueñas de la vida y la muerte. Es así como los hombres violentos prueban este mandato en el cuerpo de las mujeres.

La antropóloga Rita Segato vinculó la idea del cuerpo de la mujer como territorio y como todo territorio, puede ser colonizado por alguien más poderoso. “Está traumado. Me quiere a mí. Y no va a parar hasta que me mate. Recién cuando me mate va a estar tranquilo y en paz”, dijo la ex de Omar cuando la apuñaló. Era el cuerpo de su pareja, pero Omar se creía el dueño. Un territorio a colonizar. Incluso a través de la muerte.

WhatsApp Image 2025-08-22 at 12.16.41 Los familiares de Yanina se abrazan y lloran tras conocer la condena a perpetua para Ariel Omar Pérez alias "El Guascazo".

Antes de ser enviado al Penal, Omar quiso mostrarle sus genitales a los uniformados que lo custodiaban. Su última gran performance. El macho genital. El macho primitivo. El macho que domina. El macho que cree que las mujeres son su territorio. El macho fue encerrado. Pero ojo: está vivo y Yanina no. A Yanina la mató a puñaladas. Y nadie la ayudó. A las alertas del macho violento les ganó la indolencia de quienes debían cuidarla.