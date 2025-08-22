El duro testimonio de la hija de Yanina Pérez tras la perpetua a 'El Guascazo': "Gracias mamá por enseñarme a ser fuerte"

Los familiares de Yanina se abrazan y lloran tras conocer la condena a perpetua para Ariel Omar Pérez alias "El Guascazo".

En una jornada maratónica y después de varias idas y vueltas, A riel Omar “El Guascazo” Pérez fue condenado a prisión perpetua al ser visto culpable del delito homicidio triplemente agravado por alevosía, vínculo y por ser en contexto de violencia de género en perjuicio de Yanina Pérez.

Desgarrador Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de "El Guascazo" en el juicio

Juicio abreviado Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

Tras conocerse esta resolución del tribunal colegiado compuesto por Flavia Allende (presidenta) y los vocales Federico Rodríguez y Gerardo Javier Fernández Caussi -sin este sujeto presente en la audiencia porque estaba muy violento-, los familiares de Yanina Pérez hablaron.

Fabiana, hermana de Yanina se expresó directamente hacia “El Guascazo” y manifestó: “Siempre se mostró agresivo y violento. Esperaba tenerlo en frente. Un femicida menos en la calle, espero que no tenga ningún tipo de beneficio”.

Paralelamente, Melina -hija de Yanina- dijo: “Voy a seguir luchando para que no tenga más ningún beneficio”, refiriéndose a que durante la pena Ariel Omar Pérez no se lo beneficie con salidas transitorias, entre otras.

Después se refirió directamente a su mamá y le dijo: “Siempre recordaremos a mi mamá. Gracias mamá por enseñarme a hacer fuerte”. Y terminó: “Sabemos que no va a dañar a alguien más. Siempre hay miedo porque siempre se manejó así”.

Mirá el video de sus declaraciones: