Doloroso

El duro testimonio de la hija de Yanina Pérez tras la perpetua a 'El Guascazo': "Gracias mamá por enseñarme a ser fuerte"

También habló la hermana de Yanina luego de conocerse la sentencia del tribunal colegiado. “Un femicida menos en la calle”, expresó a la prensa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los familiares de Yanina se abrazan y lloran tras conocer la condena a perpetua para Ariel Omar Pérez alias El Guascazo.

Los familiares de Yanina se abrazan y lloran tras conocer la condena a perpetua para Ariel Omar Pérez alias "El Guascazo".

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de "El Guascazo" en el juicio

Tras conocerse esta resolución del tribunal colegiado compuesto por Flavia Allende (presidenta) y los vocales Federico Rodríguez y Gerardo Javier Fernández Caussi -sin este sujeto presente en la audiencia porque estaba muy violento-, los familiares de Yanina Pérez hablaron.

Fabiana, hermana de Yanina se expresó directamente hacia “El Guascazo” y manifestó: “Siempre se mostró agresivo y violento. Esperaba tenerlo en frente. Un femicida menos en la calle, espero que no tenga ningún tipo de beneficio”.

Paralelamente, Melina -hija de Yanina- dijo: “Voy a seguir luchando para que no tenga más ningún beneficio”, refiriéndose a que durante la pena Ariel Omar Pérez no se lo beneficie con salidas transitorias, entre otras.

Después se refirió directamente a su mamá y le dijo: “Siempre recordaremos a mi mamá. Gracias mamá por enseñarme a hacer fuerte”. Y terminó: “Sabemos que no va a dañar a alguien más. Siempre hay miedo porque siempre se manejó así”.

Mirá el video de sus declaraciones:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958927099370062057&partner=&hide_thread=false
Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Pelaez rompió el silencio luego del escándalo callejero con la policía influencer

La red de gas natural para Media Agua, cada vez más cerca tras más de una década de espera

"Decía que me iba a meter preso": habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo

Tras el viento Zonda, algunas zonas de San Juan no tuvieron luz por varias horas: qué dijeron

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

Andy Paredes, el sentimiento gaucho de las ondas