viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desgarrador

Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de "El Guascazo" en el juicio

La reproducción de los audios de “El Guascazo” marcó un momento de profunda conmoción para la familia de la víctima, que no pudieron contener la angustia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-22 at 9.53.59 AM

El inicio del juicio contra Omar “El Guascazo” Pérez, acusado por el femicidio de Yanina Pérez, fue un momento de profundo dolor para los familiares de la víctima.

Lee además
femicidio de yanina perez de angaco: un cambio de ultimo momento atrasaria el inicio del juicio
Judiciales

Femicidio de Yanina Pérez de Angaco: un cambio de último momento atrasaría el inicio del juicio
femicidio en angaco: con actitud violenta y soberbia, el guascazo acepta la perpetua en un juicio abreviado
Videos

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" acepta la perpetua en un juicio abreviado

Durante la audiencia, la fiscalía presentó una serie de audios del imputado que forman parte de la prueba en su contra. En ese momento, las hijas de Yanina y su hermano no pudieron contener la angustia al escuchar la voz del femicida.

La situación generó un clima de tensión y conmoción en la sala, donde los presentes fueron testigos de la crudeza de las pruebas y de la carga emocional que representa para la familia atravesar este proceso judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958880087710834715&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Cambios inesperados, insólitos pedidos y violentas reacciones, el polémico accionar del femicida de Angaco

Arranca el juicio contra el femicida de Angaco que afronta la perpetua

Cae "El Mono" y "El Gringo", ladrones vinculados al robo en casas familiares

Un hombre y dos menores asaltaron a un remisero en Santa Lucía: le llevaron hasta las zapatillas

Violento asalto a un Uber en Concepción: cuatro ladrones lo golpearon para robarle todo

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Pelaez rompió el silencio luego del escándalo callejero con la policía influencer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social

Te Puede Interesar

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo acepta la perpetua en un juicio abreviado
Videos

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" acepta la perpetua en un juicio abreviado

Por Pablo Mendoza
Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de El Guascazo en el juicio
Desgarrador

Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de "El Guascazo" en el juicio

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Atención fierreros

La fecha tentativa para que el autódromo El Zonda abra sus puertas después de 6 años

Uno de los incendios más importantes se registró en Pocito, en una zona de pasturas cercana a la escuela Maestro Argentino. Los Bomberos Voluntarios del departamento lograron frenar las llamas antes de que afectaran el establecimiento.
Fuerte impacto

San Juan sufrió más de 40 incendios mientras corría el viento Zonda: los consejos de las autoridades

Diego Spagnuolo y Javier Milei
Investigación

Tras los audios de las presuntas coimas, allanaron la Agencia de Discapacidad y una droguería