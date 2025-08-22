Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de "El Guascazo" en el juicio

El inicio del juicio contra Omar “El Guascazo” Pérez, acusado por el femicidio de Yanina Pérez, fue un momento de profundo dolor para los familiares de la víctima.

Durante la audiencia, la fiscalía presentó una serie de audios del imputado que forman parte de la prueba en su contra. En ese momento, las hijas de Yanina y su hermano no pudieron contener la angustia al escuchar la voz del femicida.

La situación generó un clima de tensión y conmoción en la sala, donde los presentes fueron testigos de la crudeza de las pruebas y de la carga emocional que representa para la familia atravesar este proceso judicial. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958880087710834715&partner=&hide_thread=false El dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de "El Guascazo" en el juicio pic.twitter.com/DRFtyIcV9w — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 22, 2025

Temas Yanina Pérez