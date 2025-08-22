Por peligro de fuga, dictaron prisión preventiva al hombre que roció con nafta a una policía en 25 de Mayo

Durante el mediodía de este viernes, el principal sospechoso de rociar con nafta a su expareja -una policía- en 25 de Mayo se sentó en el banquillo de los acusados. Finalmente, la defensa de Jorge Mercado no dio lugar al juicio abreviado y luego le dictaron la prisión preventiva por tres meses tras el pedido del fiscal Mario Panetta, debido al riesgo de fuga que representa. La Investigación Penal Preparatoria (IPP) continuará por un plazo de ocho meses. Quedó imputado por dos hechos de violencia -uno ocurrido en junio pasado y el más conocido, en los últimos días-, que fueron denunciados por la integrante de la fuerza de seguridad.

Video "Decía que me iba a meter preso": habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo

Tentativa de femicidio Intentó prender fuego a su ex en 25 de Mayo: en junio la mujer ya lo había denunciado por una golpiza

Mercado se presentó en el banquillo de los acusados en una audiencia presidida por el juez de garantías Pablo León. El acusado ya contaba con antecedentes judiciales. Su expareja, M.M., lo había denunciado en junio por lesiones y hostigamiento, describiendo un patrón de agresiones físicas y psicológicas que se extendió durante toda la relación.

Según la denuncia, la relación entre Mercado y M.M. se desarrolló durante un año y medio, hasta que en diciembre de 2024 se separaron. La mujer relató que descubrió consumo de drogas por parte de Mercado y decidió mudarse del domicilio compartido. En enero de 2025 solicitó un formulario de protección, que derivó en la notificación de un oficio que prohibía acercarse y realizar actos perturbatorios hacia ella, incluso ocasionando que le retiraran el arma reglamentaria.

image

En marzo, la pareja decidió retomar la relación, aunque sin convivir. El 27 de junio, alrededor de las 0.30 horas, Mercado llegó al domicilio de M.M. en el automóvil que ella le prestaba. Según la denunciante, tras un forcejeo por las llaves del auto, Mercado la agredió físicamente con golpes en la cara y en los brazos mientras circulaban por calles oscuras de 25 de Mayo. Intentó también desestabilizarla mientras manejaba en una zona cercana a Enfermera Medina.

Durante el hecho, la mujer logró advertir que había testigos en la ruta y solicitó ayuda llamando al 911. Efectivos de la comisaría 10° realizaron un recorrido y aprehendieron a Mercado, quien había intentado escapar. La víctima relató que Mercado la amenazó repetidamente de muerte, incluso en varias ocasiones anteriores, evidenciando un patrón de hostigamiento constante.

El caso escaló aún más el 19 de agosto, cuando Mercado envió un mensaje a M.M.: “Te voy a prender fuego la casa, con todos adentro”. Este hecho motivó el pedido de detención inmediata. El hombre fue detenido el 21 de agosto en la comisaría 9° de Caucete y quedó imputado en concurso real por lesiones y homicidio agravado en grado de tentativa.

Mercado quedó imputado por homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, luego de los hechos ocurridos en 25 de Mayo.