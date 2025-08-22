La red de gas natural para Media Agua, cada vez más cerca tras más de una década de espera

Desde la Dirección de Redes de Gas, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, comenzó la adecuación de la obra existente con el objetivo de finalizar el Gasoducto Sarmiento para habilitar el servicio de gas natural en Media Agua . Para su puesta en funcionamiento se están ejecutando algunas obras complementarias que permitirán habilitar el suministro para beneficiar a más de 1.800 familias de la villa cabecera del departamento Sarmiento. Estas mejoras permitirán ampliar el acceso al gas natural a más sanjuaninos y fortalecer la cobertura del servicio en toda la provincia.

El gasoducto Sarmiento comenzó su construcción en 2012, pero por diversos motivos el servicio de gas nunca se habilitó en la zona. Sin embargo, hoy las tareas están en marcha para que las familias puedan contar con gas natural en sus hogares, según informaron oficialmente.

El sistema ya cuenta con aproximadamente 36 kilómetros de cañerías que conectan el gasoducto troncal Mendoza–San Juan con Media Agua. El trazado contempla una planta intermedia que reduce la presión de 60 a 25 bar y otra en la villa que ajusta la presión a 1,5 bar, conectadas por un gasoducto de aproximadamente 5,5 km de extensión.

Estas instalaciones permiten reducir la presión del gas para cumplir con la normativa y garantizar que llegue a los domicilios con la presión adecuada. Según los relevamientos y evaluaciones de la Dirección de Redes de Gas, aún faltan algunas obras complementarias para que el sistema completo pueda operar con normalidad.

Actualmente se ejecutan obras de adecuación en las plantas reguladoras y en el tramo de gasoducto que las conecta. Estas intervenciones surgen de un estudio técnico de integridad realizado previamente, que permitió detectar falencias estructurales y definir los tramos a reacondicionar. A su vez, se están revisando algunas partes de la red de distribución interna que se construyó entre 2018 y 2021, para asegurarse de que todo esté en buen estado. Estas tareas incluyen pruebas de hermeticidad y verificación de sectores que podrían haberse dañado por otras obras, como por ejemplo las cloacas.

Según destacaron desde el Gobierno de San Juan, esta iniciativa se enmarca en una política provincial que prioriza obras estratégicas destinadas a reducir las brechas de acceso a servicios esenciales. El objetivo es que más sanjuaninos, sin importar en qué departamento vivan, puedan acceder a infraestructura que mejore su calidad de vida. En este caso, se busca garantizar el servicio de gas natural para los vecinos de Sarmiento, fortaleciendo así el desarrollo equitativo de toda la provincia.