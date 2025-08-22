Las redes sociales volvieron a ser escenario de humor sanjuanino tras el paso del viento Zonda del último jueves. Entre las imágenes que circularon, un video se robó todas las miradas y las risas por la forma en que una mujer relató lo que estaba ocurriendo en su barrio.

“Mirá negro, el álamo que está enfrente de la casa se cayó con el viento. Está re fuerte acá el viento. Era Zonda, ahora se está poniendo Sur”, cuenta la protagonista con una tonada inconfundiblemente cuyana, mientras la cámara muestra los árboles sacudidos por las ráfagas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958909653774909599&partner=&hide_thread=false El video que voló en las redes tras el Zonda: "Está she juelte acá el viento" pic.twitter.com/iNUFovu3Ul — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 22, 2025

La ocurrencia no tardó en convertirse en furor, y la frase “Ta she juelte el viento” se replicó entre los comentarios de los internautas, que tomaron el registro con humor en medio de la jornada marcada por la intensidad del fenómeno meteorológico.

“Ese audio... pum para arriba”, escribió un usuario, mientras otros aseguraron que el video ya forma parte del repertorio de expresiones típicas que surgen en San Juan cada vez que sopla el Zonda.