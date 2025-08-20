miércoles 20 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiembla Gime Accardi

"¿Sospechás que tu pareja es infiel?, contactame": la propuesta de un sanjuanino tras recibir un insólito pedido

Un automovilista contó en TikTok que una joven le pagó para investigar a su pareja y, tras la experiencia, decidió ofrecer un insólito “servicio” para quienes sospechen de una infidelidad. El video se volvió viral y desató una ola de comentarios con humor y chismes locales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
infieles sanjuanino

Un insólito video publicado en TikTok por un sanjuanino generó furor en redes sociales. Martín Vega, chofer de transporte por aplicación, relató una insólita experiencia con una pasajera y, a raíz de ello, terminó ofreciendo un curioso “servicio alternativo”: ayudar a quienes sospechen de una infidelidad a confirmar sus dudas.

Lee además
condenaron a tres anos de prision a un hombre por abusar de las hijas de su pareja: una de ellas es menor de edad
Juicio abreviado

Condenaron a tres años de prisión a un hombre por abusar de las hijas de su pareja: una de ellas es menor de edad
orgullosa, la gran fiesta de despedida de giselle slavutzky que sube a las tablas para compartir mas que una obra
De estreno

"Orgullosa", la gran fiesta de despedida de Giselle Slavutzky que sube a las tablas para compartir más que una obra

El episodio ocurrió la semana pasada y Vega lo contó mientras se grababa manejando su auto. Según relató, una pasajera le pagó un viaje, pero en vez de usarlo le pidió que fuera hasta una distribuidora a constatar si un vehículo y una persona estaban allí, con el fin de saber si alguien realmente estaba trabajando en ese lugar. “Me dijo que me iba a pagar el triple del viaje y que solo necesitaba esa información. Fui, no encontré el auto ni a la persona, y después ella me pagó. Vaya a saber qué habrá pasado”, explicó en el video.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958266054947508601&partner=&hide_thread=false

El relato no quedó solo en la anécdota. Vega aprovechó el interés del momento y lanzó una particular propuesta a sus seguidores: “Si sos de San Juan y me estás siguiendo o ves este video y sospechás que tu pareja te es infiel, contáctame y te paso la info al privado”.

La publicación, subida el pasado martes, superó rápidamente los cientos de “Me Gusta” y recibió decenas de comentarios cargados de humor. “Salió detective privado jajajaja”, escribió un usuario. Otro bromeó: “En San Juan no buscás el chisme. El chisme llega a vos y en Uber”. Incluso hubo quienes auguraron que Vega encontró un nuevo negocio: “Prepárate... porque te vas a llenar de guita jajaja”.

Temas
Seguí leyendo

San Juan palpita un nuevo Festival del Inmigrante: convocan a colectividades a participar

Denunciaron que una mujer abandonó un perro en el Parque de Mayo: el impactante video

Tras el reclamo de los padres de una escuela sanjuanina por maltrato, tomó intervención Educación

Realizarán un sorteo para ayudar a Gabriel, el sanjuanino que padece parálisis cerebral y necesita viajar a Buenos Aires

Estudios auditivos a recién nacidos, la novedosa tarea que podrá realizar el equipo de las Unidades Sanitarias Móviles

En medio del escándalo por infidelidad, Gimena Accardi llega a San Juan

Las Unidades Sanitarias Móviles de San Juan incorporaron estudios auditivos para recién nacidos

Organizan colecta solidaria para ayudar a los animales de San Expedito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
denunciaron que una mujer abandono un perro en el parque de mayo: el impactante video
Maltrato animal

Denunciaron que una mujer abandonó un perro en el Parque de Mayo: el impactante video

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Hurto en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante
En un estacionamiento

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

Te Puede Interesar

Cambios inesperados, insólitos pedidos y violentas reacciones, el polémico accionar del femicida de Angaco
Duro de roer

Cambios inesperados, insólitos pedidos y violentas reacciones, el polémico accionar del femicida de Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse un botón en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse un botón en la escuela

El choque entre agrupaciones del peronismo por la Federación Universitaria de la UNSJ
La batalla madre

El choque entre agrupaciones del peronismo por la Federación Universitaria de la UNSJ

El local donde estaba Mepiache será nuevamente ocupado.
Mercado inmobiliario

Llegan más negocios a una calle céntrica: en un mes, alquilaron dos locales codiciados

Fijan fecha para el juicio contra el médico que fue acusado por la muerte de Julieta Viñales
Mala praxis

Fijan fecha para el juicio contra el médico que fue acusado por la muerte de Julieta Viñales