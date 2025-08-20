Un insólito video publicado en TikTok por un sanjuanino generó furor en redes sociales . Martín Vega, chofer de transporte por aplicación, relató una insólita experiencia con una pasajera y, a raíz de ello, terminó ofreciendo un curioso “servicio alternativo”: ayudar a quienes sospechen de una infidelidad a confirmar sus dudas.

El episodio ocurrió la semana pasada y Vega lo contó mientras se grababa manejando su auto. Según relató, una pasajera le pagó un viaje, pero en vez de usarlo le pidió que fuera hasta una distribuidora a constatar si un vehículo y una persona estaban allí, con el fin de saber si alguien realmente estaba trabajando en ese lugar. “Me dijo que me iba a pagar el triple del viaje y que solo necesitaba esa información. Fui, no encontré el auto ni a la persona, y después ella me pagó. Vaya a saber qué habrá pasado”, explicó en el video.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958266054947508601&partner=&hide_thread=false "¿Sospechás que tu pareja es infiel?, contactame": la propuesta de un sanjuanino tras recibir un insólito pedido



Video gentileza: TikTok martin.vega866 pic.twitter.com/Okpsp8KI94 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 20, 2025

El relato no quedó solo en la anécdota. Vega aprovechó el interés del momento y lanzó una particular propuesta a sus seguidores: “Si sos de San Juan y me estás siguiendo o ves este video y sospechás que tu pareja te es infiel, contáctame y te paso la info al privado”.

La publicación, subida el pasado martes, superó rápidamente los cientos de “Me Gusta” y recibió decenas de comentarios cargados de humor. “Salió detective privado jajajaja”, escribió un usuario. Otro bromeó: “En San Juan no buscás el chisme. El chisme llega a vos y en Uber”. Incluso hubo quienes auguraron que Vega encontró un nuevo negocio: “Prepárate... porque te vas a llenar de guita jajaja”.