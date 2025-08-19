Video: el paso a paso del nuevo sistema SUBE, explicado por un colectivero sanjuanino

El nuevo sistema de pago de pasajes en colectivos ya empezó a asomar en San Juan y fue un chofer de la Red Tulum quien decidió mostrarlo en primera persona. A través de un video en TikTok, un colectivero explicó cómo funciona el flamante lector de la SUBE , que incorpora tecnología para pagar con tarjeta, celular o incluso con códigos QR.

“Voy a hacer este video para que le sirva a la gente, sobre todo a los mayores, que son los que más se confunden”, expresó Nahuel Agüero, mientras muestra el equipo recientemente instalado en su unidad. Paciente y didáctico, va señalando cada parte del dispositivo y aclara: “Si van a pagar con la SUBE o con el sistema NFC del celular, solamente tienen que colocarlo en el centro. Eso es lo que sigue funcionando como siempre. Lo nuevo es el espacio del QR, que todavía no está habilitado, pero pronto va a estar listo para pagar con billeteras virtuales, como Mercado Pago o las de los bancos”.

El paso a paso del nuevo sistema SUBE, explicado por un colectivero sanjuanino



Video gentileza: TikTok Nahuel Agüero — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 19, 2025

El chofer también destacó las mejoras en las pantallas, donde ahora se ve con más claridad el monto del pasaje y recordó que sigue siendo necesario avisar al conductor el destino antes de apoyar la tarjeta para que el equipo marque el boleto correcto.

El sistema en San Juan

La instalación de estos nuevos validadores forma parte del plan nacional que busca modernizar el sistema SUBE y ofrecer más alternativas de pago. La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que los dispositivos se están colocando de manera paulatina en las 550 unidades de la Red Tulum y estimó que el servicio estará plenamente operativo en septiembre.

“El uso será igual que el de la SUBE, pero también se podrá pagar con tarjetas de crédito, débito, prepagas y billeteras virtuales. Lo que buscamos es dar más comodidad a los pasajeros y adaptarnos a los hábitos digitales actuales”, señaló la funcionaria.

Este cambio, que ya funciona en otras provincias del país, permitirá abonar el pasaje con:

SUBE física y SUBE digital

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto

Celulares y relojes con NFC que tengan tarjetas asociadas

Códigos QR desde billeteras virtuales como BNA+ o Mercado Pago

Mientras la tecnología termina de instalarse en todas las unidades, el video del colectivero sanjuanino se transformó en una guía práctica y cercana para quienes todavía se sienten inseguros frente a las novedades.