Video: el tierno gesto de una niña cuidando a su hermano con autismo en el Hospital Rawson

En los últimos días, un video difundido en TikTok logró emocionar a cientos de internautas. Las imágenes, publicadas por la usuaria fatimaflores0201, muestran a una pequeña niña guiando de la mano a su hermano menor en la sala de espera del Hospital Rawson .

Según el texto que acompaña la grabación, el niño tiene autismo, y la escena refleja la paciencia y el cariño con el que su hermana lo acompaña.

El tierno gesto de una niña cuidando a su hermano con autismo en el Hospital Rawson



Video gentileza: fatimaflores0201 pic.twitter.com/Qm0Z1zuMzz — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 14, 2025

El video, titulado “ella cuida a su hermano con autismo”, superó rápidamente las mil reacciones en la red social, generando una ola de mensajes de apoyo y ternura. En los comentarios, muchos destacaron el vínculo entre los hermanos y la madurez de la pequeña.

“Qué lindos niños, ella se ve que lo va a cuidar bien”, escribió una usuaria, mientras que otra confesó: “Hermoso video, me hizo llorar y me emocioné mucho”.