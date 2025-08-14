Video: el tierno gesto de una niña cuidando a su hermano con autismo en el Hospital Rawson

En los últimos días, un video difundido en TikTok logró emocionar a cientos de internautas. Las imágenes, publicadas por la usuaria fatimaflores0201, muestran a una pequeña niña guiando de la mano a su hermano menor en la sala de espera del Hospital Rawson.
Según el texto que acompaña la grabación, el niño tiene autismo, y la escena refleja la paciencia y el cariño con el que su hermana lo acompaña.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1956015545154756788&partner=&hide_thread=false
El video, titulado “ella cuida a su hermano con autismo”, superó rápidamente las mil reacciones en la red social, generando una ola de mensajes de apoyo y ternura. En los comentarios, muchos destacaron el vínculo entre los hermanos y la madurez de la pequeña.
“Qué lindos niños, ella se ve que lo va a cuidar bien”, escribió una usuaria, mientras que otra confesó: “Hermoso video, me hizo llorar y me emocioné mucho”.