jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Emocionante

Video: el tierno gesto de una niña cuidando a su hermano con autismo en el Hospital Rawson

Un video grabado en la sala de espera del Hospital Rawson muestra a una niña guiando de la mano a su hermano con autismo. La escena, compartida en TikTok, superó las mil reacciones y despertó emotivos comentarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En los últimos días, un video difundido en TikTok logró emocionar a cientos de internautas. Las imágenes, publicadas por la usuaria fatimaflores0201, muestran a una pequeña niña guiando de la mano a su hermano menor en la sala de espera del Hospital Rawson.

Lee además
video: se pelearon por un novio en un colectivo de la red tulum y se hicieron virales
En las redes

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales
¿aparecio un fantasma en chimbas? el video que muestra la sorpresiva desaparicion de un hombre
Insólito

¿Apareció un fantasma en Chimbas? El video que muestra la sorpresiva desaparición de un hombre

Según el texto que acompaña la grabación, el niño tiene autismo, y la escena refleja la paciencia y el cariño con el que su hermana lo acompaña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1956015545154756788&partner=&hide_thread=false

El video, titulado “ella cuida a su hermano con autismo”, superó rápidamente las mil reacciones en la red social, generando una ola de mensajes de apoyo y ternura. En los comentarios, muchos destacaron el vínculo entre los hermanos y la madurez de la pequeña.

“Qué lindos niños, ella se ve que lo va a cuidar bien”, escribió una usuaria, mientras que otra confesó: “Hermoso video, me hizo llorar y me emocioné mucho”.

Temas
Seguí leyendo

El viral filmado en plena noche en el lago del Parque de Mayo, que generó una ola de críticas

El tremendo video de un vuelco en La Bebida, con un auto que terminó en el canal

Video: chicas se agarraron de los pelos a la salida de una escuela en Pocito

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

Video: un joven huaqueño le recitó a Orrego y encantó a todos con su talento

Video: un monumento con tradición y mucha polvareda en Santa Lucía

Video: chocó una Ferrari amarilla valuada en más de $1.000.000.000

¿Se rompió el trencito de la alegría? Filmaron a varios personajes infantiles bailando en Avenida Libertador

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
A tener en cuenta

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo
Ataque

Brutal golpiza en Rawson: un adolescente terminó con la mandíbula rota y necesitan ayuda para operarlo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró a lo Garder: dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira
Exclusivo

Denuncian que una clínica de Rodeo obró "a lo Garder": dos médicos, un bioquímico y una empresaria, en la mira

Te Puede Interesar

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: Que la última motoneta sea en San Juan
Entrevista

Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: "Que la última motoneta sea en San Juan"

Por Carla Acosta
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan
Histórico

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan

Las importadoras chinas están copando el microcentro sanjuanino. Los comercios tradicionales hablan de invasión.
Realidad

La invasión china no se detiene: ya hay entre 10 y 12 importadoras en el microcentro sanjuanino

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan
Colecta

Tras la golpiza, juntaron el dinero para operar al menor agredido en Rawson y hubo colaboración del Gobierno de San Juan