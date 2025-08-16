¿Hay que preocuparse en San Juan por los volcanes activos en Mendoza?: la respuesta de un especialista

La noticia de que las alertas técnicas en los volcanes Planchón Peteroa y Laguna del Maule, ambos ubicados en el sur de Mendoza, pasaran de ‘Verde’ a ‘Amarilla’ generaron cierto run run en San Juan por tratarse de una provincia vecina. Pero lo cierto, según explicó el licenciado en Ciencias Geológicas Fabricio Carbajal, es que no hay nada realmente de qué preocuparse.

Si bien es verdad de que se trata dos complejos volcánicos activos, es importante tomarse un tiempo para entender realmente lo que representa esa definición a través del conocimiento de un especialista: “Primero que nada hay que decir que el escenario es de absoluta tranquilidad para San Juan en cuanto a la actividad volcánica. En San Juan no tenemos volcanes activos y los que hay en la Argentina se encuentran bien al norte, hasta los 28 grados aproximadamente latitud sur, y después a partir del centro sur de Mendoza”.

“ Ahora bien, el hecho de que los volcanes Planchón Peteroa -que es el más cercano y está a 400 km de San Juan- y Laguna del Maule hayan subido de verde a amarillo significa que en los parámetros que nosotros observamos, como la sismicidad, la deformación, las anomalías térmicas, etcétera, han tenido un aumento o un cambio. Entonces, el volcán pasa a encontrarse por fuera del nivel de base, fuera de su umbral de base, que vendría a ser como su actividad normal”, continuó el también docente de la Universidad Nacional de San Juan.

Sumando más claridad y detallando qué cambio provocará esta elevación a verde del alerta técnica en el seguimiento que los especialistas realizan en los volcanes, Carbajal expuso: “Cuando un volcán se encuentra alerta técnica verde se emite un informe cada un mes y cuando están en alerta amarilla se refuerza eso y se emite cada 15 días para ir actualizando la situación”.

¿Cuándo un volcán de lo considera activo?

En el imaginario popular al escuchar que un volcán está activo puede pensarse que de un momento a otro puede entrar en erupción, pero desde el conocimiento científico la realidad no es tan así. “Hay que aclarar que un volcán activo se considera aquel que ha tenido alguna actividad, alguna erupción, en los últimos 10.000 años. Acá en San Juan no tenemos registros de esas características. Y en el país, justamente el Planchón Peteroa ha sido uno de los últimos en diciembre del 2018. Tuvo una erupción que duró aproximadamente 6 meses con una emisión de ceniza. En el ranking de riesgo volcánico relativo para la Argentina, el Planchón Peteroa figura en la segunda posición. En el puesto número uno se encuentra el volcán Copahue, que podemos decir que es el volcán más activo que tenemos en Argentina y se encuentra en la provincia de Neuquén”.

Más cine que realidad

Entre las informaciones que señalan que dos o más volcanes han entrado en erupción al mismo tiempo -y la influencia del cine apocalíptico- más de uno puedo llegar a pensar de que la Tierra se ha propuesta expulsar fuego contra la humanidad. Pero para el licenciado Carbajal eso no se condice con lo que refleja la ciencia: “Actualmente hay mucha mucha información y que se difunde muy rápido sin un respaldo científico. Por ahí pensamos de que todos los volcanes del mundo están despertando y no es así. Históricamente hay decenas de volcanes en el mundo que están en actividad permanente y no quiere decir que se estén activando todos juntos”.

“ Cada sistema es independiente y que un volcán entre en actividad depende de diferentes factores. Por otro lado, respecto al calentamiento global, aún no se ha probado científicamente de que influya en la actividad de los volcanes. Se están haciendo algunos estudios relacionados a eso últimamente, pero todavía no hay certeza de que hay una relación directa entre la dinámica endógena del planeta con la actividad que podamos llegar a ocasionar nosotros ”, completó el también integrante del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica.