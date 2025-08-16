sábado 16 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Voz autorizada

¿Hay que preocuparse en San Juan por los volcanes activos en Mendoza?: la respuesta de un especialista

El geólogo Fabricio Carbajal aclaró lo que significa que las alertas técnicas en los complejos volcánicos Planchón Peteroa y Laguna del Maule fueran elevadas de “Verde” a “Amarilla”

Por Jorge Balmaceda Bucci
El geólogo Fabricio Carbajal, en 2019, en la última erupción del volcán Planchón Peteroa&nbsp;

El geólogo Fabricio Carbajal, en 2019, en la última erupción del volcán Planchón Peteroa 

La noticia de que las alertas técnicas en los volcanes Planchón Peteroa y Laguna del Maule, ambos ubicados en el sur de Mendoza, pasaran de ‘Verde’ a ‘Amarilla’ generaron cierto run run en San Juan por tratarse de una provincia vecina. Pero lo cierto, según explicó el licenciado en Ciencias Geológicas Fabricio Carbajal, es que no hay nada realmente de qué preocuparse.

Lee además
en chile apuestan a decisivas obras en el camino a san juan por agua negra: cuando se haran
Más asfalto

En Chile apuestan a decisivas obras en el camino a San Juan por Agua Negra: cuándo se harán
alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en san juan, las zonas calientes y las recomendaciones
Maniobras fraudulentas

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las "zonas calientes" y las recomendaciones

Si bien es verdad de que se trata dos complejos volcánicos activos, es importante tomarse un tiempo para entender realmente lo que representa esa definición a través del conocimiento de un especialista: “Primero que nada hay que decir que el escenario es de absoluta tranquilidad para San Juan en cuanto a la actividad volcánica. En San Juan no tenemos volcanes activos y los que hay en la Argentina se encuentran bien al norte, hasta los 28 grados aproximadamente latitud sur, y después a partir del centro sur de Mendoza”.

Primero que nada hay que decir que el escenario es de absoluta tranquilidad para San Juan en cuanto a la actividad volcánica Primero que nada hay que decir que el escenario es de absoluta tranquilidad para San Juan en cuanto a la actividad volcánica

Ahora bien, el hecho de que los volcanes Planchón Peteroa -que es el más cercano y está a 400 km de San Juan- y Laguna del Maule hayan subido de verde a amarillo significa que en los parámetros que nosotros observamos, como la sismicidad, la deformación, las anomalías térmicas, etcétera, han tenido un aumento o un cambio. Entonces, el volcán pasa a encontrarse por fuera del nivel de base, fuera de su umbral de base, que vendría a ser como su actividad normal”, continuó el también docente de la Universidad Nacional de San Juan.

Sumando más claridad y detallando qué cambio provocará esta elevación a verde del alerta técnica en el seguimiento que los especialistas realizan en los volcanes, Carbajal expuso: “Cuando un volcán se encuentra alerta técnica verde se emite un informe cada un mes y cuando están en alerta amarilla se refuerza eso y se emite cada 15 días para ir actualizando la situación”.

image

¿Cuándo un volcán de lo considera activo?

En el imaginario popular al escuchar que un volcán está activo puede pensarse que de un momento a otro puede entrar en erupción, pero desde el conocimiento científico la realidad no es tan así. “Hay que aclarar que un volcán activo se considera aquel que ha tenido alguna actividad, alguna erupción, en los últimos 10.000 años. Acá en San Juan no tenemos registros de esas características. Y en el país, justamente el Planchón Peteroa ha sido uno de los últimos en diciembre del 2018. Tuvo una erupción que duró aproximadamente 6 meses con una emisión de ceniza. En el ranking de riesgo volcánico relativo para la Argentina, el Planchón Peteroa figura en la segunda posición. En el puesto número uno se encuentra el volcán Copahue, que podemos decir que es el volcán más activo que tenemos en Argentina y se encuentra en la provincia de Neuquén”.

Hay que aclarar que un volcán activo se considera aquel que ha tenido alguna actividad, alguna erupción, en los últimos 10.000 años. Acá en San Juan no tenemos registros de esas características Hay que aclarar que un volcán activo se considera aquel que ha tenido alguna actividad, alguna erupción, en los últimos 10.000 años. Acá en San Juan no tenemos registros de esas características

Más cine que realidad

Entre las informaciones que señalan que dos o más volcanes han entrado en erupción al mismo tiempo -y la influencia del cine apocalíptico- más de uno puedo llegar a pensar de que la Tierra se ha propuesta expulsar fuego contra la humanidad. Pero para el licenciado Carbajal eso no se condice con lo que refleja la ciencia: “Actualmente hay mucha mucha información y que se difunde muy rápido sin un respaldo científico. Por ahí pensamos de que todos los volcanes del mundo están despertando y no es así. Históricamente hay decenas de volcanes en el mundo que están en actividad permanente y no quiere decir que se estén activando todos juntos”.

Cada sistema es independiente y que un volcán entre en actividad depende de diferentes factores. Por otro lado, respecto al calentamiento global, aún no se ha probado científicamente de que influya en la actividad de los volcanes. Se están haciendo algunos estudios relacionados a eso últimamente, pero todavía no hay certeza de que hay una relación directa entre la dinámica endógena del planeta con la actividad que podamos llegar a ocasionar nosotros ”, completó el también integrante del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica.

Temas
Seguí leyendo

¿Sábado agradable? Mirá cómo estará el tiempo en San Juan

Pilar Sordo vuelve a San Juan: "Vemos al mundo como nos vemos a nosotros mismos"

La rifa solidaria que busca seguir ayudando a más de 100 animales en San Juan

En la Circunvalación de San Juan ya cobran protagonismo los rectángulos negros que harán resplandecer la avenida

Vicuña anunció que traerá agua del Pacífico a San Juan: ¿podrá hacerlo y qué dificultades enfrenta?

Chamo.Ar, el sanjuanino que sueña con conquistar la música electrónica mundial

Aseguran que aumentaron los tratamientos dentales en San Juan: los tres motivos detrás del incremento

Los tres gremios docentes vuelven a reunirse con el Gobierno de San Juan en un nuevo encuentro paritario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la periodista sanjuanina que llego a ecuador por trabajo y se convirtio en la unica doula post parto certificada en el pais
Historia de vida

La periodista sanjuanina que llegó a Ecuador por trabajo y se convirtió en la única doula post parto certificada en el país

Por Celeste Roco Navea

Las Más Leídas

Milagros Basto
Femicidio

Una joven apareció muerta en el placard de un ex comisario preso

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña
Emocionante

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las zonas calientes y las recomendaciones
Maniobras fraudulentas

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las "zonas calientes" y las recomendaciones

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño
En bicicleta

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Te Puede Interesar

La Gloria es campeón del Futsal Sanjuanino. 
Pasión

El fútbol, por herencia y amor a su padre: Vir Jofré, la capitana que vivió casi una década en La Gloria y suma un quinteto de títulos

Por Antonella Letizia
Agustín Homedes, uno de los encargados de la expedición. Fotos: Leandro Porcel. video
Video

Conocé por dentro la nave espacial que aterrizó en el corazón de Rawson

Nicolás Tivani volvió a representar de la mejor manera al ciclismo sanjuanino.
Gran embajador

El sanjuanino Nicolás Tivani logró su segunda victoria de etapa en la 'Volta a Portugal'

Boleta Única de Papel: funcionamiento y antecedentes del sistema de votación que debutará en octubre
Una guía

Boleta Única de Papel: funcionamiento y antecedentes del sistema de votación que debutará en octubre

El geólogo Fabricio Carbajal, en 2019, en la última erupción del volcán Planchón Peteroa 
Voz autorizada

¿Hay que preocuparse en San Juan por los volcanes activos en Mendoza?: la respuesta de un especialista