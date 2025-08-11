Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

Foto captura: Infoalbardón

Una jornada que comenzó como un momento de esparcimiento terminó en un violento enfrentamiento entre dos grupos familiares en el Parque Latinoamericano, ubicado en Albardón. El hecho ocurrió durante los últimos días, fue difundido este lunes y generó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

Según testigos, la disputa se desató a la salida del parque cuando los familiares comenzaron a intercambiar insultos que rápidamente escalaron en agresiones físicas. Las imágenes expuestas por el medio Infoalbardón muestran una pelea que provocó gran preocupación entre los presentes, que intentaron separar a los involucrados.

Por el momento, no se reportaron detenidos ni heridos de gravedad, aunque las autoridades locales ya se encuentran investigando lo sucedido para esclarecer los motivos que originaron el conflicto. El video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1954990978101547337&partner=&hide_thread=false En Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano



Video gentileza: Infoalbardón pic.twitter.com/VKyHNoeuV3 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 11, 2025

