lunes 11 de agosto 2025

Gresca

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

Según testigos, la disputa se desató a la salida del parque cuando los familiares comenzaron a intercambiar insultos que rápidamente escalaron en agresiones físicas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto captura: Infoalbardón

Foto captura: Infoalbardón

Una jornada que comenzó como un momento de esparcimiento terminó en un violento enfrentamiento entre dos grupos familiares en el Parque Latinoamericano, ubicado en Albardón. El hecho ocurrió durante los últimos días, fue difundido este lunes y generó alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

video: un joven huaqueno le recito a orrego y encanto a todos con su talento
En Jáchal

Video: un joven huaqueño le recitó a Orrego y encantó a todos con su talento
video: un monumento con tradicion y mucha polvareda en santa lucia video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un monumento con tradición y mucha polvareda en Santa Lucía

Según testigos, la disputa se desató a la salida del parque cuando los familiares comenzaron a intercambiar insultos que rápidamente escalaron en agresiones físicas. Las imágenes expuestas por el medio Infoalbardón muestran una pelea que provocó gran preocupación entre los presentes, que intentaron separar a los involucrados.

Por el momento, no se reportaron detenidos ni heridos de gravedad, aunque las autoridades locales ya se encuentran investigando lo sucedido para esclarecer los motivos que originaron el conflicto.

El video

"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

