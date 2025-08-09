sábado 9 de agosto 2025

Rinconcitos Sanjuaninos

Video: un monumento con tradición y mucha polvareda en Santa Lucía

El Monumento al Gaucho, inaugurado en 2006 en el Acceso Este, representa la historia y cultura gaucha pero también genera polémicas entre referentes locales y preocupaciones por la seguridad vial en la zona. Fotos y video: Gabriel Iturrieta.

Por David Cortez Vega
En uno de los accesos principales a Santa Lucía, a la vera de la Ruta 20, se alza el Monumento al Gaucho, una escultura que rinde homenaje a la tradición argentina y que desde hace casi dos décadas se ha convertido en un símbolo característico de este departamento del Gran San Juan.

La obra fue inaugurada en marzo de 2006 durante la décimo séptima edición de la Cabalgata de la Fe, una celebración que reúne a cientos de amantes de las raíces y el folclore nacional. Su autora es Gladys Raquel Ocampo, quien diseñó y moldeó la figura en arcilla, para luego recubrirla en yeso, alcanzando una altura de 2,10 metros.

Embed - Rinconcito Sanjuanino - Monumento al Gaucho

La realización de este monumento fue posible gracias al aporte conjunto de asociaciones gauchas, el municipio de Santa Lucía y diversas reparticiones del Gobierno de San Juan, que se unieron con el objetivo de conservar viva la memoria y el respeto hacia el gaucho, figura emblemática en la cultura argentina.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el Monumento al Gaucho no ha estado exento de controversias. Referentes de agrupaciones gauchas manifestaron críticas hacia la escultura, cuestionando su estética y el impacto que tiene en la representación de esta figura tradicional. Incluso Adolfo Caballero, presidente de la Confederación Gaucha Argentina, expresó en 2016 que existe la intención de reemplazarla por una nueva obra que represente mejor al gaucho y su legado.

Además, el lugar donde se encuentra la escultura fue escenario de varios siniestros viales en los últimos años, lo que ha puesto en debate la seguridad en esta zona de gran tránsito vehicular. A pesar de ello, el monumento continúa siendo un punto de referencia ineludible para quienes ingresan al departamento desde Ruta 20, funcionando como un verdadero portal que da la bienvenida a Santa Lucía y sus tradiciones.

Así, entre tradición, polémicas y polvo de ruta, el Monumento al Gaucho sigue erguido, como un testimonio tangible de la historia y la cultura gaucha en la provincia de San Juan.

