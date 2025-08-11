lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Tapándose las caras y evitando la cámara, la mayoría de los implicados admitió que fue parte de esta maniobra, que perjudicó con más de $35.000.000 al conocido mercado céntrico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-11 at 08.03.43

Tal como este diario dio a conocer hace casi dos meses, se realizó el juicio abreviado contra los responsables del fraude millonario en perjuicio de Un Rincón de Napoli. De igual manera, por diferentes planteos, 11 de los 13 acusados aceptaron pena en un juicio abreviado.

Lee además
Los trece acusados durante la audiencia de abril pasado.
Megaestafa

Los 13 imputados por el fraude millonario al Nápoli harán un acuerdo para cerrar el caso sin ir presos
Imagen ilustrativa
Siniestro

Un motociclista fue atropellado por un vehículo de gran porte que se dio a la fuga en Santa Lucía

Los dos que no aceptaron ir a esta solución alternativa fueron Manuela Nahir Luna Ruiz y Ángel Ezequiel Romero. Los condenados fueron:

  • Jesús Núñez, Walter Mauricio Espejo Salinas y Germán Andrés Jofré: 3 años condicional como autores responsables del delito de estafa.
  • Pedro David Rodríguez, Alberto Ariel Galeote, Heber David Fernández, Ricardo Nicolás Giordano, Carlos Javier Asís, Jorge Alejandro Brizuela, Germán Antonio Mallea, César Orlando Luna: 2 años y 6 meses condicional por el delito de estafa en calidad de participes necesarios.

La maniobra que estos sujetos hacían era que entregaban a Un Rincón de Napoli una cantidad menor de carne a la que este local compraba. Fraguaban los registros y vendían el sobrante de manera particular. Esta maniobra fue captada por las cámaras de seguridad del local y con el primer análisis quedó comprobado que ocurrió el 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 diciembre de 2024, 3, 4 y 6 de enero de 2025.

El acuerdo de juicio abreviado, aceptado por 11 imputados, fue tras el arreglo al que llegaron el fiscal Guillermo Heredia y los abogados defensores, Sandra Leveque,Carlos Torres Castro, Martín Susso Godoy, Rodrigo Pardo, Nicolás Navarro Correa, Juan Humberto Fonzalida, Juan Antonio Bogni, Jorge Aguiar y Horacio Merino. Cabe destacar que los abogados Vera y Zuleta no estuvieron presentes, ya que sus clientes no llegaron a un acuerdo, es decir, que seguirán siendo investigados y todo parece indicar que su situación se arreglará en un debate oral y público.

Con los videos y los remitos (facturas) de “Un Rincón de Napoli”, durante todo este periodo se observaron diferentes maniobras:

  • 18/12/24: Napoli encargó 15 media res vacuna a “Carnes Parra” y solo se entregaron 11.
  • 18/12/24: Napoli encarga 10 media res a la abastecedora “Carnes San Agustín” y solo se entregan 8.
  • 19/12/24: Napoli encarga a “Carnes Parra” 18 media res y 20 cuartos delanteros. Y solo se entregan 12 media res y 10 cuartos delanteros.
  • 20/12/24: “Carnes Aguilera” debía enviar 10 media res y se entregaron 5 y una pierna vacuna.
  • 23/12/24: se encargó a “San Agustín” 20 media res y solo se dieron 15.
  • 24/12/24: Napoli encargó a “Parra” 10 media res y 10 piernas. Se entregaron 6 cuartos delanteros.
  • 26/12/24: a “Carnes Parra” se vuelven a encargar 10 media res y 20 piernas. En esa ocasión se entregaron 7 media res y 15 piernas.
  • 27/12/24: a “Carnes Aguilera” se solicitaron 13 media res y solo se dieron 10.
  • 27/12/24: se solicita a “Carnes Parra” 20 media res y ese día se ve que estos empleados entregan 10 media res y 5 piernas.
  • 27/12/24: a “Carnes San Agustín” llevó 10 media res y solo fueron entregadas a Napoli, 7 de ellas.
  • 3/1/25: “Carnes Parra” va a Napoli con un pedido de 24 media res y en las cámaras se ve que se entregan 16.
  • 4/1/25: “Aguilera” envió 10 media res y solo se descargaron 6.
  • 4/1/25: “Parra” envió un pedido de 15 media res y se bajaron del camión 13.

Temas
Seguí leyendo

Se incendió una casa en Rivadavia y una mujer terminó con serias quemaduras

Encontraron a un hombre tirado con sangre y quebrado en su casa en Rivadavia: ¿qué le pasó?

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Quién era el cabo de la policía que falleció tras un vuelco fatal en Jáchal

Números que impactan y duelen: más de 40 muertes por siniestros viales en San Juan

Jáchal de luto: un cabo de la Policía murió en un vuelco durante la madrugada

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien era el cabo de la policia que fallecio tras un vuelco fatal en jachal
UFI Norte

Quién era el cabo de la policía que falleció tras un vuelco fatal en Jáchal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Muñoz tenía 25 años. 
Rawson

Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril
En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC
Tragedia

Ruta 20: un ciclista murió tras ser embestido por un camión que trasladaba un auto del TC

Te Puede Interesar

Durante el evento sobre Seguridad Deportiva que se desarrolla en la provincia, el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, explicó cómo funciona la Fuerza ahora en San Juan.
En la provincia

El jefe de Gendarmería Nacional confirmó que la Fuerza en San Juan no cierra, pero admitió un cambio: de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos
Golpe de suerte

Un sanjuanino se quedó con el premio mayor de la Quiniela y se llevará a casa casi 10 millones de pesos

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana
Confirmado

Tribuna Segura llega a las canchas de San Juan: comenzará a implementarse este fin de semana

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan
¿Necesitas auto o camioneta?

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan