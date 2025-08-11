Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Tal como este diario dio a conocer hace casi dos meses , se realizó el juicio abreviado contra los responsables del fraude millonario en perjuicio de Un Rincón de Napoli. De igual manera, por diferentes planteos, 11 de los 13 acusados aceptaron pena en un juicio abreviado.

Los dos que no aceptaron ir a esta solución alternativa fueron Manuela Nahir Luna Ruiz y Ángel Ezequiel Romero . Los condenados fueron:

J esús Núñez, Walter Mauricio Espejo Salinas y Germán Andrés Jofré: 3 años condicional como autores responsables del delito de estafa.

Pedro David Rodríguez, Alberto Ariel Galeote, Heber David Fernández, Ricardo Nicolás Giordano, Carlos Javier Asís, Jorge Alejandro Brizuela, Germán Antonio Mallea, César Orlando Luna: 2 años y 6 meses condicional por el delito de estafa en calidad de participes necesarios.

La maniobra que estos sujetos hacían era que entregaban a Un Rincón de Napoli una cantidad menor de carne a la que este local compraba. Fraguaban los registros y vendían el sobrante de manera particular. Esta maniobra fue captada por las cámaras de seguridad del local y con el primer análisis quedó comprobado que ocurrió el 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 diciembre de 2024, 3, 4 y 6 de enero de 2025.

El acuerdo de juicio abreviado, aceptado por 11 imputados, fue tras el arreglo al que llegaron el fiscal Guillermo Heredia y los abogados defensores, Sandra Leveque,Carlos Torres Castro, Martín Susso Godoy, Rodrigo Pardo, Nicolás Navarro Correa, Juan Humberto Fonzalida, Juan Antonio Bogni, Jorge Aguiar y Horacio Merino. Cabe destacar que los abogados Vera y Zuleta no estuvieron presentes, ya que sus clientes no llegaron a un acuerdo, es decir, que seguirán siendo investigados y todo parece indicar que su situación se arreglará en un debate oral y público.

Con los videos y los remitos (facturas) de “Un Rincón de Napoli”, durante todo este periodo se observaron diferentes maniobras: