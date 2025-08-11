Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Tal como este diario dio a conocer hace casi dos meses, se realizó el juicio abreviado contra los responsables del fraude millonario en perjuicio de Un Rincón de Napoli. De igual manera, por diferentes planteos, 11 de los 13 acusados aceptaron pena en un juicio abreviado.
Los dos que no aceptaron ir a esta solución alternativa fueron Manuela Nahir Luna Ruiz y Ángel Ezequiel Romero. Los condenados fueron:
- Jesús Núñez, Walter Mauricio Espejo Salinas y Germán Andrés Jofré: 3 años condicional como autores responsables del delito de estafa.
- Pedro David Rodríguez, Alberto Ariel Galeote, Heber David Fernández, Ricardo Nicolás Giordano, Carlos Javier Asís, Jorge Alejandro Brizuela, Germán Antonio Mallea, César Orlando Luna: 2 años y 6 meses condicional por el delito de estafa en calidad de participes necesarios.
La maniobra que estos sujetos hacían era que entregaban a Un Rincón de Napoli una cantidad menor de carne a la que este local compraba. Fraguaban los registros y vendían el sobrante de manera particular. Esta maniobra fue captada por las cámaras de seguridad del local y con el primer análisis quedó comprobado que ocurrió el 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27 diciembre de 2024, 3, 4 y 6 de enero de 2025.
El acuerdo de juicio abreviado, aceptado por 11 imputados, fue tras el arreglo al que llegaron el fiscal Guillermo Heredia y los abogados defensores, Sandra Leveque,Carlos Torres Castro, Martín Susso Godoy, Rodrigo Pardo, Nicolás Navarro Correa, Juan Humberto Fonzalida, Juan Antonio Bogni, Jorge Aguiar y Horacio Merino. Cabe destacar que los abogados Vera y Zuleta no estuvieron presentes, ya que sus clientes no llegaron a un acuerdo, es decir, que seguirán siendo investigados y todo parece indicar que su situación se arreglará en un debate oral y público.
Con los videos y los remitos (facturas) de “Un Rincón de Napoli”, durante todo este periodo se observaron diferentes maniobras:
- 18/12/24: Napoli encargó 15 media res vacuna a “Carnes Parra” y solo se entregaron 11.
- 18/12/24: Napoli encarga 10 media res a la abastecedora “Carnes San Agustín” y solo se entregan 8.
- 19/12/24: Napoli encarga a “Carnes Parra” 18 media res y 20 cuartos delanteros. Y solo se entregan 12 media res y 10 cuartos delanteros.
- 20/12/24: “Carnes Aguilera” debía enviar 10 media res y se entregaron 5 y una pierna vacuna.
- 23/12/24: se encargó a “San Agustín” 20 media res y solo se dieron 15.
- 24/12/24: Napoli encargó a “Parra” 10 media res y 10 piernas. Se entregaron 6 cuartos delanteros.
- 26/12/24: a “Carnes Parra” se vuelven a encargar 10 media res y 20 piernas. En esa ocasión se entregaron 7 media res y 15 piernas.
- 27/12/24: a “Carnes Aguilera” se solicitaron 13 media res y solo se dieron 10.
- 27/12/24: se solicita a “Carnes Parra” 20 media res y ese día se ve que estos empleados entregan 10 media res y 5 piernas.
- 27/12/24: a “Carnes San Agustín” llevó 10 media res y solo fueron entregadas a Napoli, 7 de ellas.
- 3/1/25: “Carnes Parra” va a Napoli con un pedido de 24 media res y en las cámaras se ve que se entregan 16.
- 4/1/25: “Aguilera” envió 10 media res y solo se descargaron 6.
- 4/1/25: “Parra” envió un pedido de 15 media res y se bajaron del camión 13.