Subastan 14 vehículos de una empresa que fue denunciada en San Juan por presuntas estafas

En el marco de la megacausa por presuntas estafas inmobiliarias que involucra a la constructora Márquez y Asociados -que acumula más de 4.000 denuncias en Córdoba y al menos dos presentaciones judiciales en San Juan - comenzaron las primeras subastas electrónicas de bienes de la firma en quiebra. El objetivo es recuperar parte del dinero para los acreedores, entre ellos, cientos de familias que invirtieron con la ilusión de la casa propia y nunca recibieron su vivienda.

La investigación, a cargo del fiscal de Delitos Complejos de Córdoba Enrique Gavier, tiene como principales imputados a los hermanos Ariel Hernán y Juan Pablo Márquez, junto a otros cinco familiares detenidos, todos alojados en la cárcel de Bouwer. Entre ellos figuran Matías y Lucas Márquez, el contador Ramiro Sebastián “Capi” Nieva y su hermano Matías, además de denuncias que apuntan a las esposas de los líderes de la organización, Carolina Sánchez Astrada y Romina Vanesa Nieva, como presuntas partícipes de las maniobras.

El caso tomó una dimensión internacional luego de que se presentara en la Justicia un poder otorgado desde prisión para transferir dos departamentos en Ciudad de Panamá, adquiridos este mismo año a nombre de una empresa vinculada, “MRQZPABAR Desarrollos SA”. Estas propiedades, valuadas en unos 250 mil dólares, forman parte del “aporte de activos” a la quiebra, aunque la Justicia deberá sortear obstáculos legales para incorporarlas.

En paralelo, la sindicatura avanza con la venta de bienes locales. Entre ellos, 14 vehículos -en su mayoría de carga- serán rematados en subastas electrónicas entre el 18 y el 28 de agosto. Los interesados deberán inscribirse y presentar ofertas a través del portal oficial de la Justicia de Córdoba.

Los vehículos que salen a subasta

Las subastas están a cargo del martillero Ezequiel Frontera Vaca (M.P. 01-962) y se realizan de forma 100% online. Cada unidad cuenta con un lote específico, precio base y condiciones de pago que pueden consultarse en el portal oficial de la Justicia cordobesa.

Aunque el epicentro judicial está en Córdoba, en San Juan se conocieron al menos dos denuncias contra la constructora, presentadas en abril pasado ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Los escritos mencionan contratos irregulares y posibles incumplimientos, en línea con lo que denuncian víctimas de otras provincias. Sin embargo, como los hechos se originaron en la sede cordobesa, la Justicia sanjuanina no intervino de forma directa.

De acuerdo con los investigadores, la operatoria de Márquez y Asociados incluía campañas publicitarias masivas, contratos con plazos atractivos y facilidades de pago, pero sin respaldo real en la construcción. La Justicia sostiene que la estructura estaba sostenida por un entramado familiar que se repartía funciones clave para captar, convencer y retener a los clientes hasta que la maniobra quedara al descubierto.