Delincuente robó en un salón de uñas en pleno centro y quedó registrado en las cámaras

Durante la madrugada del domingo 10 de agosto , un local de manicura ubicado en el centro de San Juan fue víctima de un robo. El comercio , situado en la planta baja de un edificio en la intersección de 25 de Mayo y Mendoza , fue forzado por un delincuente que permaneció varios minutos en el interior.

La propietaria descubrió el hecho recién el lunes por la mañana, al llegar para abrir y encontrar el lugar desordenado. Al revisar las cámaras de seguridad, constató que el ladrón había sustraído dinero en efectivo, insumos y herramientas indispensables para su trabajo diario.

En sus redes sociales, la dueña expresó su indignación y tristeza por lo ocurrido, señalando que las pérdidas fueron significativas y que incluso debió cancelar turnos para reponer lo robado. También difundió imágenes del sospechoso para pedir ayuda en su identificación.

La Policía realizó peritajes en el lugar, levantó huellas y comenzó una investigación para dar con el autor.

A pesar del impacto económico, la comerciante logró reabrir sus puertas el mismo lunes por la tarde, agradeciendo el respaldo de sus clientas y colegas, y asegurando que continuará adelante con su emprendimiento.