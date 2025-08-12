martes 12 de agosto 2025

Inseguridad

Delincuente robó en un salón de uñas en pleno centro y quedó registrado en las cámaras

La propietaria encontró el lugar revuelto al llegar a abrir el lunes y, tras revisar las cámaras, constató el robo. La Policía levantó huellas y busca al responsable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la madrugada del domingo 10 de agosto, un local de manicura ubicado en el centro de San Juan fue víctima de un robo. El comercio, situado en la planta baja de un edificio en la intersección de 25 de Mayo y Mendoza, fue forzado por un delincuente que permaneció varios minutos en el interior.

La propietaria descubrió el hecho recién el lunes por la mañana, al llegar para abrir y encontrar el lugar desordenado. Al revisar las cámaras de seguridad, constató que el ladrón había sustraído dinero en efectivo, insumos y herramientas indispensables para su trabajo diario.

En sus redes sociales, la dueña expresó su indignación y tristeza por lo ocurrido, señalando que las pérdidas fueron significativas y que incluso debió cancelar turnos para reponer lo robado. También difundió imágenes del sospechoso para pedir ayuda en su identificación.

La Policía realizó peritajes en el lugar, levantó huellas y comenzó una investigación para dar con el autor.

A pesar del impacto económico, la comerciante logró reabrir sus puertas el mismo lunes por la tarde, agradeciendo el respaldo de sus clientas y colegas, y asegurando que continuará adelante con su emprendimiento.

