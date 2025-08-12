martes 12 de agosto 2025

25 de Mayo

Denunció a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mamá la indujo

La menor, de 3 años, en una entrevista con una profesional de ANIVI le dijo: “Me dijo mi mamá que guardáramos un secreto, que diga que mi papá lo hizo”. La denuncia por abuso contra el padre se archivó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A principios de agosto, un hombre recibió una notificación que había sido denunciado por abuso sexual. Precisamente lo acusaron de abusar a su hija, de 3 años. El caso comenzó a investigarse, se le hizo una entrevista con profesionales del ANIVI a la menor y esta declaración fue reveladora.

Fuentes judiciales manifestaron que aparentemente la menor fue inducida por la madre a decir eso contra el padre. Esta resolución es porque la menor le dijo a los profesionales: “Me dijo mi mamá que guardáramos un secreto, que diga que mi papá lo hizo”.

Con esta declaración y con otros detalles, que no se darán a conocer para resguardar la integridad de las víctimas, la fiscal Valentina Bucciarelli recibió la denuncia contra este hombre, oriundo de 25 de Mayo y decidió archivar la denuncia ya que no hay elementos suficientes para acusar a este hombre por abuso.

La denuncia contra este sujeto fue a principios de agosto, el mismo fue notificado al igual que su abogado Gerardo Bustos. La acusación que caía contra él era que había manoseado a la menor en sus partes íntimas. Hecho que supuestamente había ocurrido en una visita. Cabe destacar que los padres están separados y hay un régimen de visitas.

Según fuentes del caso, la menor no manifestó signos de haber sido abusada, como así también nunca señaló a su padre de tal episodio, es más, dijo que lo extrañaba y que quería verlo.

