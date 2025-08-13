Le quiso sacar el radiador al auto, lo atrapó el hermano de la víctima y lo retuvo hasta que llegó la policía

Un joven de 23 años fue detenido en la tarde del miércoles, acusado de intentar sustraer una autoparte de un vehículo estacionado en un terreno baldío ubicado sobre calle Arauco, al este de calle Meglioli, en el departamento Rivadavia.

El hecho ocurrió cuando un llamado alertó al personal policial del Destacamento B° Cesap sobre una aprehensión civil . Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre identificado como Ontiveros , hermano del damnificado, tenía retenido a un sujeto sobre el capó de un automóvil Renault 12 , aparentemente tras sorprenderlo in fraganti.

Según el relato brindado a la policía, Ontiveros observó al sospechoso intentando extraer el radiador de agua del vehículo utilizando una pinza de color roja. Ante esta situación, logró reducir al joven y dio aviso inmediato al 911.

El detenido fue identificado como Roberto Carlos Ferrucci, de 23 años, quien fue trasladado por las autoridades. Al lugar también acudió el ayudante fiscal Dr. Marcelo Bustos, quien dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia bajo la carátula de "Robo simple en grado de tentativa".