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Robo en domicilio

Un policía federal corrió a los tiros a dos ladrones que intentaban saquear una casa en Santa Lucía

El hecho se registró el lunes en la madrugada en un loteo privado, en avenida Benavídez. Los ladrones escaparon sin poder llevarse los objetos que ya habían sacado de la vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Dos ladrones entraron a robar en una casa dentro de un loteo privado de Santa Lucía, pero tuvieron que abortar el plan y terminaron abandonando el botín que se llevaban. Fuentes policiales señalaron que apareció un policía federal, hermano del dueño de casa, y los corrió a los tiros con su arma de fuego.

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El caso ya está en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, a partir del incidente ocurrido en las primeras horas del lunes 23 de marzo en un domicilio del Loteo El Vasco, sobre avenida Benavídez y callejón Flores, en el límite de Santa Lucía con Chimbas. El que realizó los disparos fue un hombre de apellido Castro, quien se presentó como sargento primero de la Policía Federal, de acuerdo al testimonio de policías de la Unidad Operativa de El Mogote I, que llegaron al lugar.

En la vivienda no había nadie y, aparentemente, los familiares del dueño estaban a cargo de la misma para cuidarla. Además, en el lugar hay cámaras de seguridad a través de las cuales observan la propiedad.

El lunes, pasadas las 3 de la madrugada, justamente por medio de las cámaras, observaron la presencia de los desconocidos dentro del lote. Fue así que ese supuesto policía federal, hermano del propietario, se trasladó en auto hasta el lugar donde se producía el robo. Las versiones policiales señalaron que este hombre llegó y efectuó algunos disparos.

Los ladrones habían roto una ventana y una puerta. Incluso habían sustraído algunos artefactos para llevárselos, pero la inesperada presencia del familiar del dueño de casa y los disparos los obligaron a emprender la fuga. Incluso, debieron abandonar todo lo que pensaban robar y huyeron por los fondos.

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