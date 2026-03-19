jueves 19 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Golpe millonario

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

Entraron de noche a la vivienda justo en las horas en que la mamá de la dueña de casa no estaba. Le robaron dólares y euros, además de una costosa bicicleta y otros artefactos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Una mujer se quedó a cuidar la casa de su hija, que se encuentra de viaje, y tuvo la mala suerte de que, en la noche en que se ausentó, entraron a robarle. Los ladrones aprovecharon para llevarse una costosa bicicleta, más de 12.000.000 de pesos en monedas extranjeras y otros artefactos de ese domicilio en Capital, revelaron fuentes del caso a TIEMPO DE SAN JUAN.

Lee además
El hecho delictivo fue cometido en esta propiedad.
Robo en Capital

Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador
Imagen ilustrativa
Lo dejaron a pie

Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Ahora investigan si el robo, ocurrido en una vivienda de calle Scalabrini Ortiz, en cercanías de Sargento Cabral, fue al azar o si los delincuentes ya venían vigilando la propiedad. Lo que sí creen es que se trató de un “escruche”, como tantos otros, y que se toparon con ese botín de 5.000 dólares y 3.000 euros, que al cambio actual asciende a unos 12.000.000 de pesos.

La denuncia fue realizada por una mujer de apellido Margiotta, de 60 años, en la Comisaría 26ª, que también tiene bajo su jurisdicción parte de la calle Scalabrini Ortiz, explicó un funcionario. La mujer relató que su hija, Inés, viajó de vacaciones a Colombia y, por esa razón, ella se quedó a cuidar la vivienda ubicada en la calle mencionada.

Según su relato, el lunes estuvo en la casa, pero cerca de la medianoche se retiró a su domicilio. Ya en los primeros minutos del martes 17 de marzo, recibió el llamado de un vecino que le avisó que una de las ventanas de la propiedad de su hija estaba abierta y temía que algo hubiera ocurrido.

Margiotta se trasladó de inmediato hasta la casa y allí confirmó que habían entrado ladrones. La ventana estaba forzada, el interior revuelto y faltaban varios objetos. Entre ellos, un proyector, una computadora, una bicicleta de pista y los ahorros de su hija: 5.000 dólares y 3.000 euros, consignaron fuentes judiciales.

Temas
Seguí leyendo

Llevaran a juicio a un papá abusador que puede recibir una pena de 24 años de cárcel por los ultrajes a su propia su hija

Se quedó dormido y chocó de frente con un colectivo en Santa Lucía

Le dio un cuchillazo a un hombre en modo venganza y casi lo mata en Santa Lucía: se salvó de la cárcel

Un auto se incendió mientras circulaba y vecinos lograron apagarlo

Mandan a la cárcel a dos mecheros que robaron en el microcentro junto a una menor

Cae el "Café" Silva, un peligroso delincuente de Rawson y con gran cantidad de condenas

Tras ser absuelto, la causa que aún le queda pendiente al ex comisario Padilla

Un hombre fue detenido tras esconder una arma de fuego ilegal debajo del asiento de su camioneta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mandan a la carcel a dos mecheros que robaron en el microcentro junto a una menor
Viejos conocidos

Mandan a la cárcel a dos mecheros que robaron en el microcentro junto a una menor

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El imponente escenario es una de las obras más destacadas de la obras que se desarrollan a ritmo acelerado en el Paraje Difunta Correa.
Previo a la Cabalgata

La Difunta Correa, como un hormiguero: trabajan contrarreloj para terminar desde el mega escenario hasta un puente

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria
Solidaridad

Ex jugadores de Peñarol realizarán un partido a beneficio para ayudar a una vieja gloria

Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión
Ver para creer

Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

El detenido. Alexander Maza Borquez
Detenido

Persecución y tiros para capturar a un violento que, además, tenía un kiosco de droga

Te Puede Interesar

Escuela de Música de la UNSJ: la esperada construcción se retoma desde abril

Escuela de Música de la UNSJ: la esperada construcción se retoma desde abril

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los caminos de Soler y Castañeda: abiertos a un pase al orreguismo pero con un límite
Electoral

Los caminos de Soler y Castañeda: abiertos a un pase al orreguismo pero con un límite

El fiscal a cargo de la causa del Acueducto Gran Tulum no descartó que se complique la carátula que investiga el caso si se confirman los nuevos datos conocidos a través de un informe.
Avance en la investigación

Caños del Acueducto Gran Tulum: podría complicarse la carátula si se acredita el nuevo informe

Patricia Quiroga (a la izquierda) de UDAP y Karina Navarro (derecha) de UDA, en una de las reuniones paritarias que encabeza el ministro de Economía Roberto Gutiérrez. 
Sin acuerdo

Luego del rechazo a la oferta salarial, UDAP pedirá retomar el diálogo con el Gobierno de San Juan

Día D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte
Análisis

Día D para la minería sanjuanina: de la opacidad de aquel Veladero modelo 2010, a la ley del más fuerte