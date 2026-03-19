Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

Una mujer se quedó a cuidar la casa de su hija, que se encuentra de viaje, y tuvo la mala suerte de que, en la noche en que se ausentó, entraron a robarle. Los ladrones aprovecharon para llevarse una costosa bicicleta, más de 12.000.000 de pesos en monedas extranjeras y otros artefactos de ese domicilio en Capital, revelaron fuentes del caso a TIEMPO DE SAN JUAN.

Lo dejaron a pie Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Ahora investigan si el robo, ocurrido en una vivienda de calle Scalabrini Ortiz, en cercanías de Sargento Cabral, fue al azar o si los delincuentes ya venían vigilando la propiedad. Lo que sí creen es que se trató de un “escruche”, como tantos otros, y que se toparon con ese botín de 5.000 dólares y 3.000 euros, que al cambio actual asciende a unos 12.000.000 de pesos.

La denuncia fue realizada por una mujer de apellido Margiotta, de 60 años, en la Comisaría 26ª, que también tiene bajo su jurisdicción parte de la calle Scalabrini Ortiz, explicó un funcionario. La mujer relató que su hija, Inés, viajó de vacaciones a Colombia y, por esa razón, ella se quedó a cuidar la vivienda ubicada en la calle mencionada.

Según su relato, el lunes estuvo en la casa, pero cerca de la medianoche se retiró a su domicilio. Ya en los primeros minutos del martes 17 de marzo, recibió el llamado de un vecino que le avisó que una de las ventanas de la propiedad de su hija estaba abierta y temía que algo hubiera ocurrido.

Margiotta se trasladó de inmediato hasta la casa y allí confirmó que habían entrado ladrones. La ventana estaba forzada, el interior revuelto y faltaban varios objetos. Entre ellos, un proyector, una computadora, una bicicleta de pista y los ahorros de su hija: 5.000 dólares y 3.000 euros, consignaron fuentes judiciales.