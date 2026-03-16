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Lo dejaron a pie

Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

La víctima fue un hombre que salió del evento a las 5.30 de la mañana del domingo y se encontró con que el lujoso vehículo había desaparecido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre fue a divertirse el domingo a la madrugada a una fiesta en Médano de Oro y sufrió el robo de su costoso auto marca BMW. Es que salió del evento ya casi al amanecer para irse a dormir y se encontró con que su vehículo había desaparecido.

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La víctima del robo fue identificada como Fabricio Rambaldi, con domicilio en Capital, quien radicó la denuncia en la Comisaría 36ta de Rawson., señalaron fuentes judiciales. El hombre contó que concurrió a un evento musical y dejó estacionado su automóvil sobre calle General Acha, antes de calle 7, alrededor de la medianoche.

El vehículo es un BMW blanco, dominio AA-712-FV, indicaron las fuentes. Su propietario explicó que permaneció en la fiesta durante varias horas y recién cerca de las 5.30 de la madrugada se retiró del lugar. Fue entonces cuando descubrió que el auto ya no estaba donde lo había dejado estacionado.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad. También se emitió una circular a todas las dependencias policiales de la provincia para intentar localizar el vehículo, pero hasta este lunes por la noche no había novedades sobre el rodado.

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