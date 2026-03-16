Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Un hombre fue a divertirse el domingo a la madrugada a una fiesta en Médano de Oro y sufrió el robo de su costoso auto marca BMW. Es que salió del evento ya casi al amanecer para irse a dormir y se encontró con que su vehículo había desaparecido.

La víctima del robo fue identificada como Fabricio Rambaldi, con domicilio en Capital, quien radicó la denuncia en la Comisaría 36ta de Rawson., señalaron fuentes judiciales. El hombre contó que concurrió a un evento musical y dejó estacionado su automóvil sobre calle General Acha, antes de calle 7, alrededor de la medianoche.

El vehículo es un BMW blanco, dominio AA-712-FV, indicaron las fuentes. Su propietario explicó que permaneció en la fiesta durante varias horas y recién cerca de las 5.30 de la madrugada se retiró del lugar. Fue entonces cuando descubrió que el auto ya no estaba donde lo había dejado estacionado.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad. También se emitió una circular a todas las dependencias policiales de la provincia para intentar localizar el vehículo, pero hasta este lunes por la noche no había novedades sobre el rodado.