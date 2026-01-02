viernes 2 de enero 2026

Lamentable

Encontraron quemado el Mercedes Benz que fue robado en Rivadavia

El hecho delictivo ocurrió el 29 de diciembre y lo hallaron el 31, en horas de la mañana. El vehículo estaba abandonado en una huella ubicada en el departamento Zonda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El auto fue hallado el 31 de diciembre, pero totalmente consumido por las llamas. La policía lo encontró abandonado en Zonda, precisamente en una zona donde se entra a través de una huella (en inmediaciones de calle Las Moras y Ruta Interlagos).

Según dijeron fuentes policiales, el auto estaba completamente quemado. Los pesquisas constataron la patente y confirmaron que era el auto que había sido robado el 29 de diciembre y que había sido denunciado cono sustraído el 30 de ese mismo mes.

Jesús Arévalo Carrasco fue la víctima. El mismo es sanjuanino, pero está viviendo en Capital Federal, reconoció que había dejado la llave puesta en el tambor de arranque de su Mercedes Benz, revelaron fuentes policiales. Eso facilitó la tarea del o de los delincuentes que sustrajeron el vehículo en inmediaciones de avenida Benavidez y Rastreador Calivar, señalaron.

El hombre, de 73 años, contó que está radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que llegó a San Juan de paseo el 27 de este mes. De hecho, él y su familia se hospedaron en la casa de otra familia amiga en otro punto del Gran San Juan.

