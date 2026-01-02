viernes 2 de enero 2026

Grave

Angaco: un nene, de 8 años, terminó internado tras explotarle pirotecnia en la cara

El lamentable suceso ocurrió el 31 de diciembre en horas de la tarde. El pequeño terminó con varias quemaduras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las fiestas de fin de año siempre dejan heridos por manipular pirotecnia. En las últimas horas se dio a conocer que un nene de 8 años sufrió diferentes quemaduras tras explotarle un petardo en la mano, explicaron fuentes policiales.

El peligroso momento ocurrió en horas de la siesta del 31 de diciembre, alrededor de las 15:30 horas. Al Hospital Rawson llegó una ambulancia de Angaco que trasladaba a un nene de 8 años con quemaduras.

La madre le explicó al medico y al policía de guardia que estuvo jugando con pirotecnia afuera de su casa y que en un momento uno de los petardos le explotó y le provocó las quemaduras en el rostro y le pecho.

Según dijeron desde la Policía, el menor fue atendido por el equipo médico y quedó bajo observación en el Sector Pediátrico de Quemados del Hospital Rawson.

