viernes 2 de enero 2026

Energía eléctrica

San Juan y la luz en 2026: desde el EPRE explicaron qué cambia con el nuevo régimen de subsidios

Desde enero de 2026 rige un nuevo régimen nacional de subsidios eléctricos que elimina la segmentación por niveles. Lo que espera el EPRE para amortiguar el impacto tarifario en la boleta de luz.

Por Elizabeth Pérez
Boletas de luz: desde enero de 2026 rige un nuevo régimen nacional de subsidios eléctricos y San Juan gestiona topes de consumo más altos y descuentos adicionales por su condición de zona cálida.

Boletas de luz: desde enero de 2026 rige un nuevo régimen nacional de subsidios eléctricos y San Juan gestiona topes de consumo más altos y descuentos adicionales por su condición de zona cálida.

Desde el 1 de enero de 2026 comenzó a regir un nuevo esquema nacional de subsidios energéticos que cambia de raíz el sistema aplicado hasta ahora para que los sanjuaninos, al igual que el resto de los usuarios del país, paguen la boleta de la luz.

El Gobierno nacional dejó atrás la segmentación en tres niveles (N1, N2 y N3) y puso en marcha el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con criterios más estrictos de acceso y topes definidos de consumo.

En ese escenario, San Juan logró abrir una puerta clave para evitar un impacto mayor en las facturas, gracias a gestiones del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), según explicó su vicepresidente, Roberto Ferrero.

Cómo es el nuevo esquema

El nuevo régimen establece que los hogares con ingresos netos totales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales —equivalentes a $3.641.397 mensuales para un hogar tipo 2— podrán acceder al subsidio. El control será más riguroso: habrá cruces de datos patrimoniales y con organismos nacionales a través del sistema SINTyS.

En cuanto al consumo, el decreto fija un tope subsidiado de 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda (verano e invierno) y de 150 kWh en los meses intermedios. Todo consumo que supere esos límites se pagará a precio pleno.

El punto clave para San Juan: la “zona cálida”

Según explicó el vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero, esos valores resultan insuficientes para provincias con climas extremos como San Juan, donde el uso intensivo de equipos de refrigeración y calefacción es parte de la vida cotidiana.

Por ese motivo, el organismo provincial presentó una nota técnica el 9 de diciembre de 2025 ante la Secretaría de Energía de la Nación. Esa gestión, sumada a planteos de otras jurisdicciones, permitió que el decreto incorpore el Artículo 4°, que habilita la posibilidad de analizar consumos base diferenciados para zonas bioambientales cálidas.

“El objetivo es que San Juan tenga un bloque de consumo subsidiado superior al del resto del país. Estamos solicitando que el tope se eleve al doble del valor general”, detalló Ferrero. En términos concretos, el pedido apunta a pasar de 300 a 600 kWh mensuales subsidiados en los períodos de mayor consumo.

El EPRE ya activó los mecanismos técnicos para reglamentar esta cláusula y se está esperando la respuesta del gobierno nacional para que el beneficio sea operativo en la provincia durante 2026.

Un descuento extra en la factura

Además del consumo subsidiado, el nuevo régimen incorpora una bonificación extraordinaria sobre el precio de la energía, también a pedido del EPRE. Durante enero de 2026, los hogares alcanzados por el subsidio pagarán un 25% menos adicional sobre el precio estacional, lo que se suma al subsidio base.

En términos prácticos, si el precio estacional ronda los 60 pesos por kWh, por decir un número aproximado, los usuarios subsidiados abonarán cerca de 30 pesos por kWh en el inicio del año. Ese descuento extra será gradual: irá disminuyendo mes a mes hasta desaparecer en diciembre del 2026, cuando quedará vigente únicamente el subsidio base del 50%.

Qué deben tener en cuenta los usuarios

Quienes ya estaban inscriptos en el RASE no necesitan volver a registrarse, ya que el sistema pasa a llamarse ReSEF. Sin embargo, desde el EPRE remarcan la importancia de mantener los datos del hogar actualizados, ya que los controles serán más estrictos.

Finalmente, el organismo provincial reiteró su compromiso de defender un servicio eléctrico accesible y federal, y recomendó a los usuarios hacer un uso eficiente de la energía: “No derrochar para ahorrar”, remarcaron.

Temas
