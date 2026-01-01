jueves 1 de enero 2026

Sarmiento

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado

La gresca ocurrida en una pileta pública de la localidad sarmientina dejó como saldo a un muchacho apuñalado en uno de sus brazos. El hecho se registró durante la tarde de este jueves, motivó la intervención de personal médico y policial y, según indicaron fuentes judiciales, no derivó en una investigación formal al no existir denuncia ni víctima asistida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
policia patrullero.jpg

Un violento episodio habría generado preocupación durante la tarde de este jueves 1 de enero en la localidad de Los Berros, Sarmiento. Según indicaron fuentes del lugar, el hecho se habría registrado en una pileta pública, donde se produjo un enfrentamiento entre varios jóvenes.

De acuerdo a lo que confirmaron medios del departamento a Tiempo de San Juan, la gresca habría involucrado a dos hermanos oriundos de Los Berros y a un joven proveniente de Media Agua. Como consecuencia del conflicto, este último habría resultado apuñalado.

Siempre en base a información aportada por fuentes, personas que se encontraban en el lugar dieron aviso al servicio de emergencias y una ambulancia habría trasladado al lesionado hasta el centro de salud de Los Berros. Tras una primera evaluación médica, los profesionales habrían resuelto derivarlo al Hospital Rawson para una atención de mayor complejidad.

En relación a las heridas, trascendió que el joven habría sufrido puntazos en uno de sus brazos, aunque hasta el momento se desconoce la gravedad de su estado de salud. Sin embargo, ya en el nosocomio central, el herido -cuya identidad no fue informada- se habría negado a recibir asistencia médica y se habría retirado voluntariamente del lugar, sin aportar datos personales ni información sobre el presunto agresor.

En el procedimiento intervino personal de la Subcomisaría Oficial Inspector José Ángel Soria, que trabajó en el lugar del hecho y puso la situación en conocimiento de la UFI Genérica. Desde el sistema acusatorio indicaron que, al no existir una denuncia formal ni una víctima asistida, no correspondería el inicio de una investigación judicial.

Por el momento, no se difundieron mayores precisiones oficiales sobre las circunstancias del enfrentamiento ni sobre eventuales responsabilidades.

