jueves 1 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tremendo

Choque en Capital: un motociclista resultó gravemente herido tras impactar contra una camioneta

El hecho ocurrió en la tarde del 31 de diciembre en Capital. El conductor de la moto sufrió un corte profundo y fue llevado al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un siniestro vial ocurrido en la tarde del martes 31 de diciembre generó la intervención policial y judicial en pleno centro de la Capital sanjuanina. El hecho se registró alrededor de las 19.16, en la intersección de calle 25 de Mayo y Perito Moreno, en la zona de salida del Palomar.

Lee además
Imagen ilustrativa
Quedaron a pie

Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz
los deseos del 2026 de los sanjuaninos video
Tiempo pregunta

Los deseos del 2026 de los sanjuaninos

Según el informe de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, el choque involucró a una camioneta Fiat Strada Volcano gris, dominio AH911SX, y una motocicleta Corvens Energy 110 cc, dominio A241LLK. La camioneta era conducida por Octavio Chumbita (DNI 39.905.341), oriundo de La Rioja, quien se encontraba detenido en el semáforo del cruce mencionado.

Según el informe de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, el choque involucró a una camioneta Fiat StradaVolcano gris, dominio AH911SX, y una motocicleta Corvens Energy 110 cc, dominio A241LLK. La camioneta era conducida por Octavio Chumbita (DNI 39.905.341), oriundo de La Rioja, quien se encontraba detenido en el semáforo del cruce mencionado.

image

Por razones que son materia de investigación, la motocicleta impactó violentamente contra la parte trasera del rodado mayor. La moto era guiada por Enzo Valentín Páez Jara (DNI 44.248.567), quien circulaba por calle 25 de Mayo en sentido oeste-este y, de acuerdo a las primeras actuaciones, lo hacía aparentemente en estado de ebriedad.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió un corte profundo en su miembro inferior izquierdo, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 4ª, siendo la primera interventora la agente Celina Lucero. La causa quedó en manos del fiscal de turno, Dr. Francisco Nicolia, y de la Dra. Gemma Cabrera, quienes investigan el hecho bajo la carátula de presuntas lesiones culposas graves.

Temas
Seguí leyendo

Blanco de Año Nuevo: cuando la moda también se vive en San Juan

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio

El enduro sanjuanino ruge fuerte en el plano nacional e internacional

La venta de combustibles volvió a caer en San Juan, pero fue la menos afectada de Cuyo

El vino ya no manda: oro, medicamentos y pasas lideran las exportaciones de San Juan

"El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad": los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra

Hay alerta por tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas para 5 departamentos de San Juan

A cinco años del aborto legal en San Juan: las zonas grises donde el derecho se cumple a medias

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por la nena que murio en el hospital rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarian bajo la lupa
Grave

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio
Cambios en el mapa

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio

Alerta amarilla por tormentas intensas y posible caída de granizo para varios departamentos de San Juan
Año Nuevo con complicaciones

Alerta amarilla por tormentas intensas y posible caída de granizo para varios departamentos de San Juan

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa
Grave

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa

Imagen ilustrativa
Quedaron a pie

Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz

El mapa del poder en el Concejo Deliberante de Chimbas: quién es quién en medio de la polémica
Disputa

El mapa del poder en el Concejo Deliberante de Chimbas: quién es quién en medio de la polémica

Te Puede Interesar

Qué fue lo más difícil del 2025 y qué esperan los sanjuaninos para el año próximo
Balance

Qué fue lo más difícil del 2025 y qué esperan los sanjuaninos para el año próximo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Así quedó el auto que ardió.
Siniestro

Alarma y caos en Pocito por un auto que terminó envuelto en llamas

Imagen ilustrativa
Quedaron a pie

Vinieron a San Juan a despedir el año y les robaron su auto Mercedes Benz

Granizo y lluvias intensas en el cierre del 2025 en San Juan: rige alerta para varios departamentos
Video

Granizo y lluvias intensas en el cierre del 2025 en San Juan: rige alerta para varios departamentos

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad video
Resiliencia

Pizza brasileña en San Juan: amasada por una pareja emprendedora, en una casita de Trinidad