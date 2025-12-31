Choque en Capital: un motociclista resultó gravemente herido tras impactar contra una camioneta

Un siniestro vial ocurrido en la tarde del martes 31 de diciembre generó la intervención policial y judicial en pleno centro de la Capital sanjuanina. El hecho se registró alrededor de las 19.16, en la intersección de calle 25 de Mayo y Perito Moreno , en la zona de salida del Palomar.

Según el informe de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, el choque involucró a una camioneta Fiat Strada Volcano gris, dominio AH911SX, y una motocicleta Corvens Energy 110 cc, dominio A241LLK. La camioneta era conducida por Octavio Chumbita (DNI 39.905.341), oriundo de La Rioja, quien se encontraba detenido en el semáforo del cruce mencionado.

Por razones que son materia de investigación, la motocicleta impactó violentamente contra la parte trasera del rodado mayor. La moto era guiada por Enzo Valentín Páez Jara (DNI 44.248.567), quien circulaba por calle 25 de Mayo en sentido oeste-este y, de acuerdo a las primeras actuaciones, lo hacía aparentemente en estado de ebriedad.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió un corte profundo en su miembro inferior izquierdo, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir atención médica.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 4ª, siendo la primera interventora la agente Celina Lucero. La causa quedó en manos del fiscal de turno, Dr. Francisco Nicolia, y de la Dra. Gemma Cabrera, quienes investigan el hecho bajo la carátula de presuntas lesiones culposas graves.