"El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad": los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra

Pese a la temprana apertura del Paso de Agua Negra, el tradicional cruce internacional que conecta a San Juan con la Región de Coquimbo , esta temporada estival muestra una fuerte retracción en el movimiento turístico y apuntan a la ola de robos en el país vecino como un gran factor . Según datos oficiales difundidos este martes por el diario chileno El Día, el ingreso de turistas trasandinos por ese paso cayó un 66% en comparación con el mismo período de 2024.

Video Verano seguro en Coquimbo: el plan que circula en redes para atraer turistas argentinos, en medio de la ola de robos

Declaraciones Mientras se suman las víctimas sanjuaninas, en La Serena afirman que el robo de vehículos cayó un 22% este verano

De acuerdo con cifras entregadas por la Delegación Presidencial Regional, hasta antes de Año Nuevo del año pasado habían ingresado 15.266 personas por Agua Negra. En cambio, en lo que va de la actual temporada -con datos actualizados al 28 de diciembre- el número asciende apenas a 5.301 turistas.

Si bien las causas de esta baja pueden ser múltiples, desde el vecino país señalan que uno de los factores que más repercusión ha tenido es la percepción de inseguridad en Chile, particularmente en zonas turísticas como La Serena y Coquimbo. Esto, aun cuando las estadísticas oficiales muestran una disminución de los delitos respecto de la temporada anterior.

En ese contexto, la secretaria de Turismo de la Provincia de San Juan, Belén Barboza, fue consultada por Diario El Día y afirmó que “el comentario aquí es tremendo entre la gente respecto a la inseguridad, los hechos, y los medios lo aseveran día a día también”. La funcionaria agregó que “día a día salen en nuestros medios temas relacionados a la inseguridad en Chile, casos de camionetas robadas o intentos de robos. Obviamente que eso puede llegar a cambiar la decisión de viajar al país vecino”.

La preocupación no es nueva. Durante diciembre, al menos dos sanjuaninos fueron víctimas del robo de sus camionetas en La Serena, mientras que un tercero sufrió un intento de hurto. Situaciones similares también fueron denunciadas por turistas mendocinos. Estos episodios, ampliamente difundidos, reforzaron la sensación de inseguridad entre potenciales viajeros.

Sin embargo, desde Chile insisten en que los números no acompañan esa percepción. Autoridades locales informaron que los robos de vehículos en La Serena disminuyeron un 22% en comparación con la temporada anterior. Así lo expusieron durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la comuna, cuyos datos fueron replicados por el medio El Observatodo.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, explicó que los operativos de seguridad se están reforzando en distintos puntos de la ciudad y no solo en el borde costero. “No solamente estamos trabajando en la Avenida del Mar, sino también en distintos sectores de la comuna, porque la situación amerita estar presentes en todos los territorios”, señaló. Durante el último fin de semana, además, pidió mayor apoyo al Gobierno nacional tras el robo sufrido por turistas argentinos en la capital regional.

En la misma línea, el seremi de Seguridad, Adio González Cortés, sostuvo que “la baja en los delitos no es producto del azar, sino de un trabajo anticipado y de la coordinación entre Seremi, policías y Consejos Comunales de Seguridad”, y confirmó que se reforzará la dotación de carabineros con apoyo de otras regiones.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) también remarcaron que, en zonas de alto tránsito como el Paseo Agua Negra, la cantidad de víctimas extranjeras ha sido mínima, destacando la efectividad de los operativos policiales. A su vez, la directora de la Cámara de Turismo, Paula Merino, aseguró que “existe una percepción de inseguridad que no se condice con las cifras reales”, y remarcó el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Más seguridad y un mensaje a los turistas sanjuaninos

Pese a estas aclaraciones, las autoridades chilenas decidieron adelantar el refuerzo del esquema de seguridad. Así lo confirmó este martes Gonzalo Benavente, director de Seguridad de la Municipalidad de La Serena, en diálogo con radio Sarmiento. Según explicó, la medida se tomó tras los robos que afectaron a turistas argentinos y apunta a desarticular una banda organizada dedicada al robo de camionetas de alta gama para su tráfico ilegal.

Desde el lunes se incorporaron cerca de 100 efectivos policiales para patrullajes en zonas clave como playas y la Avenida del Mar, tanto en La Serena como en Coquimbo. Benavente sostuvo que los robos representan solo el 0,058% del total de turistas argentinos que visitan la zona y negó versiones sobre cambios de política o persecución a visitantes extranjeros.

Además, destacó la implementación de protocolos de asistencia al turista, que incluyen acompañamiento para realizar denuncias, recomendaciones de seguridad y canales de información mediante códigos QR y oficinas disponibles las 24 horas.

“Queremos que los argentinos se sientan seguros y acompañados”, aseguró el funcionario, quien recomendó evitar dejar objetos de valor a la vista, utilizar estacionamientos seguros y acudir al personal de seguridad ante cualquier situación sospechosa.