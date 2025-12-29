lunes 29 de diciembre 2025

Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

El conductor relató que se detuvo frente al semáforo en rojo y aparecieron desconocidos que lo asaltaron en plena calle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tres delincuentes atacaron al estilo “piraña” a un automovilista que se detuvo frente a un semáforo en Pocito. El conductor no pudo hacer nada: los ladrones le pegaron en medio de la calle y alcanzaron a robarle el celular.

El atraco callejero se produjo en los primeros minutos del domingo último, en la intersección de las calles Lemos y Picasso, en Pocito. La víctima fue un hombre identificado como Julio Moreno, de 62 años, revelaron fuentes judiciales. En la misma zona, la semana pasada, asaltaron a una pareja de iglesianos casi en igual circunstancias.

El automovilista pidió ayuda en el puesto policial del barrio Teresa de Calcuta. Allí relató a los efectivos que transitaba en su Fiat Punto en dirección al sur y se vio obligado a detenerse en el semáforo de ese cruce de calles.

Debido al calor, iba con las ventanillas bajas y jamás sospechó que algo malo podía sucederle. Sin embargo, en esos segundos en los que aguardaba frente al semáforo en rojo, aparecieron tres sujetos que rodearon el auto, de acuerdo con los datos divulgados. Uno de los ladrones abrió la puerta del acompañante y se metió en el interior del vehículo para empezar a golpearlo.

Los otros lo agredieron por la ventanilla del conductor; así lograron reducirlo y le quitaron el celular. El ataque duró apenas segundos, lo suficiente para concretar el robo y emprender la fuga, señalaron.

Temas
