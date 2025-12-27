sábado 27 de diciembre 2025

En Concepción

Un delivery se paró para confirmar un pedido y un motochorro, con arma en mano, lo asaltó

“Dame el celular y la guita”, le dijo el ladrón, que le apoyó el arma a la altura del corazón de manera amenazante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento asalto se registró durante la madrugada de este sábado en inmediaciones del Lateral de Circunvalación y calle Tucumán, en Concepción, Capital. La víctima fue un delivery de la app de PedidosYa y que fue sorprendido por un motochorro armado cuando se detuvo para verificar un pedido.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 01:59 horas. A esa hora se presentó en la policía la víctima, de 28 años, y relató lo que le pasó.

De acuerdo a su testimonio, el delivery circulaba en su motocicleta por el Lateral de Circunvalación cuando detuvo la marcha para confirmar datos de un pedido. En ese momento, se le colocó a la par una motocicleta de color negro, conducida por un hombre que llevaba casco blanco. El delincuente sacó un arma de fuego de entre sus prendas, se la apoyó en el pecho y lo amenazó de manera directa.

“Entregame el celular y la guita”, habría sido la frase intimidante utilizada por el asaltante, quien logró sustraerle un celular y la suma de 35 mil pesos en efectivo. Tras cometer el robo, el motochorro se dio a la fuga.

