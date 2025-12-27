Colectivo que chocó contra un poste en Rawson: 15 heridos, algunos con fracturas

Un grave siniestro vial se registró en la noche del viernes, alrededor de las 22.10, en el departamento Rawson, cuando un colectivo de la Línea 243 de la empresa Mayo impactó violentamente contra un poste de electricidad de alta tensión. Como saldo, 15 personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital Rawson, entre ellas varios menores de edad y un bebé de apenas tres meses.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Agustín Gómez y Lemos, jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna. Según informaron fuentes policiales, el ómnibus era conducido por Juan Gabriel Sotelo Jaled, de 27 años, quien circulaba por calle Lemos de sur a norte con al menos 20 pasajeros a bordo.

Al llegar al cruce con Agustín Gómez, el chofer realizó una maniobra de giro hacia la izquierda para tomar hacia el oeste. Por causas que aún son materia de investigación -entre ellas el pavimento mojado y la posible presencia de un vehículo estacionado-, el conductor perdió el dominio de la unidad. El colectivo cruzó el boulevard central e impactó de frente contra un poste de electricidad de alta tensión, provocando que todos los pasajeros se golpearan y sufrieran diversas lesiones.

Tras el choque, se desplegó un amplio operativo de emergencia. Cinco ambulancias del servicio 107 asistieron a los ocupantes del colectivo y trasladaron a 15 personas al Hospital Rawson. En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna, personal de la UFI Delitos Especiales, Bomberos, Policía Científica y técnicos de la empresa Naturgy.

La intersección donde ocurrió el siniestro cuenta con semáforos en funcionamiento, señalización vial, iluminación adecuada y cámaras del CISEM. Debido al impacto y al riesgo que implicaba el poste dañado, el tramo de calle Agustín Gómez quedó cortado al tránsito y el colectivo no pudo ser retirado de inmediato, ya que sostenía parte del peso de la estructura.

Parte médico completo tras el choque del colectivo en Rawson:

De acuerdo al radiograma dado por la fiscalía, los pacientes ingresados fueron:

Laura Cecilia Mercado (48): traumatismo facial, escoriaciones varias y politraumatismo.

Carola Coni Castro (46): traumatismo facial con fractura de tabique y politraumatismo.

G.R. (16): politraumatismo.

Jeremías Nahuel Silva (19): traumatismo facial y politraumatismo.

Francisco Javier Luna (50): politraumatismo.

Claudia Nohemí Montaña (47): herida cortante en miembro superior derecho y politraumatismo.

Nahuel Federico Castro (27): politraumatismo.

Camila Ruiz (26): traumatismo facial y politraumatismo.

C.E.A. (3 meses): traumatismo encéfalo craneano (TEC) y politraumatismo.

C.T.N. (8): politraumatismo.

C.U. (10): TEC y politraumatismo.

Evelin Quiroga (36): politraumatismo.

O.M. (11): TEC y politraumatismo.

Juan Manuel Pozo (46): fue asistido y despachado, ingresó por sus propios medios.

Los heridos fueron atendidos por el equipo médico integrado por los doctores Cristian Ortega, Daniela García, Danisa Lorca, Paula Cavazzani (pediatra) y Erica Sosa (pediatra). Al momento de cerrar este informe, la mayoría de los pacientes había recibido el alta médica, mientras que los menores, el señor Luna y las mujeres Montaña y Castro Coni permanecían en observación.

En la causa intervienen el fiscal de caso Francisco Nicolia y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes investigan las circunstancias que derivaron en el violento choque.