sábado 27 de diciembre 2025

Colectivo que chocó contra un poste en Rawson: 15 heridos, algunos con fracturas

En el ómnibus iban a bordo unas 20 personas y la gran mayoría fue trasladada al hospital por diferentes lesiones. Mirá el parte médico completo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-27 at 07.18.50
El hecho ocurrió en la intersección de calles Agustín Gómez y Lemos, jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna. Según informaron fuentes policiales, el ómnibus era conducido por Juan Gabriel Sotelo Jaled, de 27 años, quien circulaba por calle Lemos de sur a norte con al menos 20 pasajeros a bordo.

Al llegar al cruce con Agustín Gómez, el chofer realizó una maniobra de giro hacia la izquierda para tomar hacia el oeste. Por causas que aún son materia de investigación -entre ellas el pavimento mojado y la posible presencia de un vehículo estacionado-, el conductor perdió el dominio de la unidad. El colectivo cruzó el boulevard central e impactó de frente contra un poste de electricidad de alta tensión, provocando que todos los pasajeros se golpearan y sufrieran diversas lesiones.

Tras el choque, se desplegó un amplio operativo de emergencia. Cinco ambulancias del servicio 107 asistieron a los ocupantes del colectivo y trasladaron a 15 personas al Hospital Rawson. En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna, personal de la UFI Delitos Especiales, Bomberos, Policía Científica y técnicos de la empresa Naturgy.

La intersección donde ocurrió el siniestro cuenta con semáforos en funcionamiento, señalización vial, iluminación adecuada y cámaras del CISEM. Debido al impacto y al riesgo que implicaba el poste dañado, el tramo de calle Agustín Gómez quedó cortado al tránsito y el colectivo no pudo ser retirado de inmediato, ya que sostenía parte del peso de la estructura.

Parte médico completo tras el choque del colectivo en Rawson:

De acuerdo al radiograma dado por la fiscalía, los pacientes ingresados fueron:

  • Laura Cecilia Mercado (48): traumatismo facial, escoriaciones varias y politraumatismo.

  • Carola Coni Castro (46): traumatismo facial con fractura de tabique y politraumatismo.

  • G.R. (16): politraumatismo.

  • Jeremías Nahuel Silva (19): traumatismo facial y politraumatismo.

  • Francisco Javier Luna (50): politraumatismo.

  • Claudia Nohemí Montaña (47): herida cortante en miembro superior derecho y politraumatismo.

  • Nahuel Federico Castro (27): politraumatismo.

  • Camila Ruiz (26): traumatismo facial y politraumatismo.

  • C.E.A. (3 meses): traumatismo encéfalo craneano (TEC) y politraumatismo.

  • C.T.N. (8): politraumatismo.

  • C.U. (10): TEC y politraumatismo.

  • Evelin Quiroga (36): politraumatismo.

  • O.M. (11): TEC y politraumatismo.

  • Juan Manuel Pozo (46): fue asistido y despachado, ingresó por sus propios medios.

Los heridos fueron atendidos por el equipo médico integrado por los doctores Cristian Ortega, Daniela García, Danisa Lorca, Paula Cavazzani (pediatra) y Erica Sosa (pediatra). Al momento de cerrar este informe, la mayoría de los pacientes había recibido el alta médica, mientras que los menores, el señor Luna y las mujeres Montaña y Castro Coni permanecían en observación.

En la causa intervienen el fiscal de caso Francisco Nicolia y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes investigan las circunstancias que derivaron en el violento choque.

