sábado 27 de diciembre 2025

Juicio abreviado

El ladrón que hizo equilibrio en una ventana de una heladería de Capital para robar, condenado y enviado al penal

Se trata del delincuente que fue filmado mientras cometía el ilícito e intentaba llevarse una balanza digital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
La causa fue por el delito de robo simple y estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo. Como resultado del proceso, se resolvió condenar al imputado a 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia.

El hecho ocurrió el 25 de diciembre de 2025, alrededor de las 16:10 horas, cuando Lepez llegó a bordo de una bicicleta todo terreno al centro comercial ubicado en la estación de servicio Shell, en la intersección de Ignacio de la Roza y Lateral Oeste de Avenida Circunvalación. Desde allí se dirigió a la parte trasera de la heladería Biscui, ubicada sobre el sector sur del complejo.

Según consta en la investigación, el delincuente forzó una ventana situada en la pared sur del local. Tras romper la traba interna de seguridad y provocar leves daños en la mampostería, logró abrir una de las hojas. Aprovechando la escasa protección, introdujo la mitad de su cuerpo por la abertura y sustrajo una balanza digital que se encontraba sobre una mesada.

Luego, colocó el elemento robado dentro de una bolsa de plástico, descendió, subió a su bicicleta y se retiró del lugar. Toda la secuencia fue observada por un cuidacoches del sector, quien dio aviso inmediato a los playeros de la estación de servicio. Estos, a su vez, alertaron al 911.

