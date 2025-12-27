Delincuentes apedrearon a los policías y escaparon: habían robado una pequeña imagen católica

Un procedimiento policial desarrollado en las últimas horas en Capital terminó con un delincuente aprehendido y otro prófugo, luego de que ambos intentaran escapar tras cometer un robo y efectuaran un disparo al aire durante la huida.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 14:26 horas, cuando personal policial fue comisionado ante la denuncia de un hecho ilícito. En el trayecto, los efectivos que los sospechosos vestían remeras de color naranja y roja, ambos con pantalón negro, y que se desplazaban por el callejón Holanda.

Durante los recorridos por la zona, los uniformados observaron a un sujeto con remera naranja y pantalón negro caminando por un descampado. Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó una piedra contra los efectivos, sin lograr herirlos, y se dio a la fuga. En ese contexto, el personal policial efectuó un disparo disuasivo con cartucho estruendo, aunque el sospechoso logró escapar, arrojando en su huida una mochila de color negro con celeste.

Al revisar la mochila abandonada, los efectivos hallaron un DNI a nombre de Díaz Rodrigo Nahuel, además de otros elementos. Inmediatamente se alertó a los demás móviles policiales. Minutos después informaron que en calle Cereceto, antes de San Lorenzo, tenían aprehendido a un sujeto identificado como Díaz Rodrigo.

Hasta el lugar se dirigió un efectivo, quien reconoció al aprehendido como uno de los individuos que había huido por los descampados. Posteriormente, el detenido fue trasladado al lugar del hecho, donde la damnificada reconoció como de su propiedad una pequeña imagen del Sagrado Corazón y un cargador de celular para automóvil que se encontraban en el interior de la mochila.

El acusado fue identificado como Díaz Rodrigo Nahuel, argentino, soltero, de 23 años, con domicilio en el departamento Santa Lucía. El segundo sospechoso logró darse a la fuga y es intensamente buscado.