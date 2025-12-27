La postal infaltable: larga cola en el control de Las Flores

Tal como ocurre cada año, después del 26 de diciembre empezaron las colas en el Centro de Frontera de Agua Negra en Las Flores, el cual ejerce de puerta de salida para todos los sanjuaninos que viajan hacia Chile.

Propuestas Éxodo de sanjuaninos a Mendoza: las fiestas electrónicas que marcan el pulso del fin de año

Un crack Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia

Algunos vehículos pasaron toda la noche esperando la apertura que puntualmente arranca a las 7:00 de la mañana. Este sábado, a esa hora, ya eran más de 100 las movilidades apostadas al costado de la Ruta 150 esperando su turno.

WhatsApp Image 2025-12-27 at 10.52.06 (1)

Es por eso que las autoridades aconsejan armarse de paciencia y principalmente contar con la documentación necesaria para cumplir con los trámites migratorios y aduaneros.

Como consejo extra, por más de que se está en temporada estival, se aconseja tener a mano abrigos para combatir el fresco de la noche y la madrugada.

También hay que tener la previsión de contar con agua y algún alimento al salir de Las Flores ya que pasarán unos 240 km hasta encontrar el primer negocio del lado chileno.