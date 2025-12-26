viernes 26 de diciembre 2025

Triste final

El perrito viajero que fue noticia en San Juan murió atropellado en su aventura en Brasil

La historia que conmovió a San Juan y se volvió viral terminó de la manera más dolorosa. Este viernes, Marito confirmó que Sana, su inseparable compañero de ruta, murió atropellado en una ruta de Brasil. Entre lágrimas, el mochilero habló del vínculo y el vacío que hoy le deja su partida. Video.

Por Antonella Letizia
Sana

La imagen había emocionado a miles y todo San Juan se hizo eco de su historia: un hombre en una moto 90 recorriendo rutas con un perrito viajando en un canasto adaptado como asiento. Esa escena, registrada en la Avenida de Circunvalación, convirtió a Marito y a Sana en noticia y en redes sociales. Hoy, esa historia suma un final triste.

Este viernes, Marito confirmó la muerte de Sana, el perro que lo acompañó durante años y miles de kilómetros. El animal fue atropellado en una ruta de Brasil. "Me dejás el alma en mil pedazos", dijo, quebrado por el dolor.

Su historia de amor con Sana, su gran compañero:

Marito es oriundo de la provincia de Buenos Aires y desde hace años eligió una vida nómade. Se gana la vida haciendo malabares y vendiendo pizzas, y en ese camino conoció San Juan, donde vivió siete años, se enamoró y fue padre de una nena. Luego decidió partir rumbo a Brasil en busca de un nuevo comienzo, primero en bicicleta y después en moto.

image

Fue en ese país donde apareció Sana. "Yo iba caminando de noche por un vallecito y él estaba ahí, como esperándome", había contado tiempo atrás. Aunque al principio no quería asumir una responsabilidad, el vínculo se volvió inevitable. Intentó devolverlo a su pueblo, pero el perro volvió a encontrarlo. "Ahí entendí que estaba conmigo por algo", recordó a Tiempo de San Juan, cuando se hicieron virales por un video en la Avenida Circunvalación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1967338752688402686?s=20&partner=&hide_thread=false

Desde entonces, fueron inseparables. Compartieron rutas, noches al costado del camino y una vida hecha de movimiento. Marito adaptó su moto para que Sana viajara cómodo, porque los viajes ya no eran solo suyos. "Él es mi ángel, mi guardián", decía cada vez que hablaba de su compañero.

La noticia de su muerte generó una fuerte conmoción entre quienes habían seguido la historia. Sana no era solo un perro: era el símbolo de un lazo profundo, de compañía incondicional y de una forma distinta de vivir. Ya en Brasil y con la triste pérdida, Marito continúa en la ruta, pero con un silencio nuevo a su lado. El canasto sigue ahí, vacío. Y el camino, que antes recorrían juntos, se volvió un poco más largo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2004673169848692895&partner=&hide_thread=false
