La historia detrás del video viral en la Circunvalación: Marito y Sana, un amor de ruta

En la vida hay millones de historias lindas que muchas veces pasan desapercibidas, y esta no fue la excepción: Marito es mochilero desde hace años y en el camino de tantas rutas conoció a Sana, su gran compañero. Hoy, viven una historia de kilómetros y kilómetros en una moto 90. La historia detrás del video viral en la Circunvalación .

Marito es de Buenos Aires Provincia y se gana la vida haciendo malabares y vendiendo pizzas. Entre tantos caminos se cruzó con San Juan, donde se enamoró, fue papá de una nena y estuvo viviendo 7 años hasta que decidió cruzar el charco y encontrar una mejor vida en Brasil. La mochila no era solo lo que lo acompañaba, en ese entonces se manejaba en una bicicleta rodado 20, que fue su guía hasta que pudo pasar a algo más grande y mejor.

"En Brasil conocí a Sana. Tenemos una relación tóxica. Yo no puedo estar sin él y él no puede estar sin mí", comenzó contando a Tiempo de San Juan, sobre este amor que se dio en tierra carioca y que hoy es un lazo irrompible.

"Yo iba caminando de noche por un vallecito y él estaba ahí, como esperándome, fue como un ángel para mí. Lo acaricié y me empezó a seguir. Lo cierto es que yo en ese momento estaba viajando en bicicleta, no quería responsabilidades, o sea solo estaba yo, no quería tener a otro ser al lado mío. Él (por Sana) tenía collar y cuando me dijeron que era de otro pueblo lo llevé hasta allá, pero a la hora ya estaba conmigo de vuelta, entonces me dije 'Bueno, estás acá por algo'. Y ahí empezamos a ser compañeros de vida", comentó Marito desde el hostel que lo hospeda en Santa Lucía.

Marito dijo que antes de poder comprarse la moto, anduvo mucho en bicicleta y con Sana, todo era un poco más pesado. Debía hacer un cambio urgente para seguir recorriendo rutas, pero ahora en compañía. "Adapté la moto para él también y ahora los viajes no son sólo míos".

¿Sabías que te hiciste viral por un video en la Circunvalación? "Mucha gente me mandó el video preguntando si era yo, por la moto y por lo que me acompañaba Sana atrás. Me reconocieron y me pareció gracioso, o sea, en un momento sabía que iba a pasar porque yo voy en la ruta con el perro y la gente comienza a filmarnos como asombrados".

"Sana me enseña muchas cosas. Él es como mi ángel, mi guardián. Es un amor mutuo. Me parece que todo el mundo tendría que tener un perro. Yo no quería tener esa responsabilidad, pero me parece que hoy en día eso nos enseña un montón. Es todo", cerró Marito con un beso a su pequeño amigo.

