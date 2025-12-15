En Las Casuarinas, Orrego inauguró la ampliación y refacción del CAPS Domingo Cejas

El gobernador de San Juan , Marcelo Orrego , encabezó la inauguración de la obra de ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Domingo Cejas, ubicado en la localidad de Las Casuarinas , en 25 de Mayo . Los trabajos se realizaron de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria en la zona.

Educación Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ

Buena noticia Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

La intervención permitió modernizar el edificio existente y sumar nuevos espacios, lo que amplía la capacidad de atención y mejora la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad. El centro pertenece a la Zona Sanitaria II del Ministerio de Salud y cumple un rol clave en la atención primaria de vecinos y vecinas del departamento.

Durante el acto, Orrego destacó la importancia de descentralizar el sistema de salud y acercar los servicios a la población. “Este centro de atención primaria es una obra muy especial porque fortalece áreas sensibles como la salud y evita que muchas familias tengan que recorrer kilómetros para resolver situaciones delicadas. Con más especialidades y mejor infraestructura, el verdadero sostén del sistema son los recursos humanos de la salud, que trabajan con vocación y compromiso todos los días”, expresó el mandatario.

En el sector original del CAPS se realizaron tareas de mantenimiento general, mejoras en las instalaciones, pintura integral y climatización en todos los espacios. Allí funcionan el acceso peatonal principal, consultorios de medicina familiar, clínica médica y odontología, además de enfermería, vacunación, sanitarios para el público y el personal, áreas limpia y sucia, espacio para residuos patológicos, sala de espera, recepción, parquización y adecuación de rampas de acceso. Esta etapa de la obra abarcó una superficie de 228 metros cuadrados.

La ampliación sumó 75 metros cuadrados e incorporó consultorios de cardiología y de psicología/nutrición, farmacia, depósito de farmacia, un baño adaptado y un sector destinado a cisternas, lo que permite brindar una atención más integral a la comunidad.

Del acto participaron también el intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y autoridades del Ministerio de Salud.