lunes 15 de diciembre 2025

En 25 de Mayo

En Las Casuarinas, Orrego inauguró la ampliación y refacción del CAPS Domingo Cejas

La obra, ubicada en el departamento 25 de Mayo, incluyó la remodelación del edificio existente y la incorporación de nuevos consultorios y servicios, con el objetivo de fortalecer la atención primaria de la salud y acercar prestaciones médicas a la comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó la inauguración de la obra de ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Domingo Cejas, ubicado en la localidad de Las Casuarinas, en 25 de Mayo. Los trabajos se realizaron de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria en la zona.

La intervención permitió modernizar el edificio existente y sumar nuevos espacios, lo que amplía la capacidad de atención y mejora la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad. El centro pertenece a la Zona Sanitaria II del Ministerio de Salud y cumple un rol clave en la atención primaria de vecinos y vecinas del departamento.

Durante el acto, Orrego destacó la importancia de descentralizar el sistema de salud y acercar los servicios a la población. “Este centro de atención primaria es una obra muy especial porque fortalece áreas sensibles como la salud y evita que muchas familias tengan que recorrer kilómetros para resolver situaciones delicadas. Con más especialidades y mejor infraestructura, el verdadero sostén del sistema son los recursos humanos de la salud, que trabajan con vocación y compromiso todos los días”, expresó el mandatario.

En el sector original del CAPS se realizaron tareas de mantenimiento general, mejoras en las instalaciones, pintura integral y climatización en todos los espacios. Allí funcionan el acceso peatonal principal, consultorios de medicina familiar, clínica médica y odontología, además de enfermería, vacunación, sanitarios para el público y el personal, áreas limpia y sucia, espacio para residuos patológicos, sala de espera, recepción, parquización y adecuación de rampas de acceso. Esta etapa de la obra abarcó una superficie de 228 metros cuadrados.

La ampliación sumó 75 metros cuadrados e incorporó consultorios de cardiología y de psicología/nutrición, farmacia, depósito de farmacia, un baño adaptado y un sector destinado a cisternas, lo que permite brindar una atención más integral a la comunidad.

Del acto participaron también el intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y autoridades del Ministerio de Salud.

