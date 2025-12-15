"Decime quién te puede envidiar": el viral de un sanjuanino que recuerda un mítico audio

Durante el último fin de semana, un nuevo video viral volvió a poner en escena una frase que ya es parte del folclore digital cuyano. El protagonista fue un sanjuanino que, con ironía y picardía, reaccionó ante un mensaje motivacional pegado en una camioneta y desató una ola de comentarios en redes sociales.

El video fue subido a TikTok por el usuario Elio Larreta, quien grabó una Ford EcoSport que llevaba adherida la frase: “La fuerza de tu envidia le da velocidad a mi progreso”. Tras leerla en voz alta, el sanjuanino lanzó una crítica directa y sin filtros: “Decime quién te puede envidiar…”, rematando con una expresión que rápidamente captó la atención de los usuarios.

La publicación superó los 24 mil ‘me gusta’ y acumuló cientos de comentarios, muchos de ellos celebrando el tono del video y estableciendo una inevitable comparación con un audio que se volvió mítico en la provincia. Se trata del recordado registro de un cuyano que, años atrás, cuestionó a un automovilista que llevaba una frase similar -“Tu envidia es el motor de mi progreso”- en un Volkswagen Polo.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, el video no solo apeló al humor sino también a la memoria colectiva de las redes sanjuaninas, donde ciertos audios y frases trascienden el tiempo y resurgen en nuevas versiones, adaptadas a otros escenarios, pero con el mismo espíritu crítico y popular.

