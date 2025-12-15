lunes 15 de diciembre 2025

En las redes

"Decime quién te puede envidiar": el viral de un sanjuanino que recuerda un mítico audio

El video fue publicado en TikTok durante el último fin de semana, superó los 24 mil “me gusta” y reavivó el recuerdo de un recordado audio cuyano que cuestionaba frases motivacionales pegadas en autos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante el último fin de semana, un nuevo video viral volvió a poner en escena una frase que ya es parte del folclore digital cuyano. El protagonista fue un sanjuanino que, con ironía y picardía, reaccionó ante un mensaje motivacional pegado en una camioneta y desató una ola de comentarios en redes sociales.

El video fue subido a TikTok por el usuario Elio Larreta, quien grabó una Ford EcoSport que llevaba adherida la frase: “La fuerza de tu envidia le da velocidad a mi progreso”. Tras leerla en voz alta, el sanjuanino lanzó una crítica directa y sin filtros: “Decime quién te puede envidiar…”, rematando con una expresión que rápidamente captó la atención de los usuarios.

La publicación superó los 24 mil ‘me gusta’ y acumuló cientos de comentarios, muchos de ellos celebrando el tono del video y estableciendo una inevitable comparación con un audio que se volvió mítico en la provincia. Se trata del recordado registro de un cuyano que, años atrás, cuestionó a un automovilista que llevaba una frase similar -“Tu envidia es el motor de mi progreso”- en un Volkswagen Polo.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, el video no solo apeló al humor sino también a la memoria colectiva de las redes sanjuaninas, donde ciertos audios y frases trascienden el tiempo y resurgen en nuevas versiones, adaptadas a otros escenarios, pero con el mismo espíritu crítico y popular.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2000626262847406560&partner=&hide_thread=false

Temas
