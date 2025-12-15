El sanjuanino Santi Sarmiento, uno de los 10 realizadores audiovisuales elegidos de todo el mundo para una residencia en Cuba, busca ayuda para llegar

Santi Sarmiento cumplió su sueño. Es uno de los 10 creadores audiovisuales seleccionados de todo el mundo para participar de la segunda Residencia de Creación Documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, fundada por Gabriel García Márquez y el cineasta argentino Fernando Birri. Allí no solamente tomará clases con maestros de la industria sino que también realizará una producción en Sierra Maestra. El único inconveniente es que debe cubrir algunos gastos, como los pasajes por ejemplo, por lo que ha organizado una rifa con premios en San Juan y en Córdoba.

A la par, trabaja con Producciones Anónimas, un equipo de realizadores que presentará en unos días el cortometraje “La yegua de Troya” , basado en la vida de Maite Amaya, una referente de la comunidad trans cordobesa , fallecida en 2017.

Santi con 30 años, vive en esa provincia donde estudió después de terminar la secundaria en el Colegio Central Universitario, se recibió de técnico en Producción de Medios Audiovisuales, está a punto de terminar la licenciatura, trabaja en Canal 10, y como docente de nivel secundario.

Ninguno de esos logros es más fuerte que sus ganas de llegar a Cuba para perfeccionarse y volver a Marquesado. “La movida audiovisual en San Juan es muy importante ahora y me encantaría estar ahí”, dice.

La selección que realizaron los productores y docentes de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV), considerada como una de las instituciones más importantes de su tipo en el mundo, no fue nada sencilla. Así el resultado fue positivo sólo para Santiago, como único argentino, dos mejicanos, una hondureña, un alemán, dos brasileños, una española, un colombiano y un guatemalteco.

Esta institución fue creada por 1986 por Gabriel García Márquez, el poeta y cineasta argentino Fernando Birri, y el realizador cubano Julio García Espinosa, quienes buscaban la instauración de una escuela de cine para estudiantes de América Latina, África y Asia. Actualmente es un ícono del nuevo cine latinoamericano.

“Todos los que estamos en este ámbito y somos de este palo, queremos estar en esa escuela. En mi caso desde que empecé la carrera, y antes incluso, ya quería ir en algún momento a estudiar y filmar allá. Así fue que este año me presenté a la convocatoria para ir a cursar, filmar y hacer una residencia. Seleccionaron a 10 realizadores de distintas partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, para hacerlo. Una alegría”, cuenta el sanjuanino.

Santi debió presentar sus antecedentes, una carta contando sus motivaciones e intenciones, los trabajos realizados, entre otros aspectos que le valieron el ingreso a juicio de los evaluadores de la Escuela cubana.

“Mi experiencia está vinculada al cine comunitario, más que nada documental y también hago ficción. Sobre todo me vuelco al cine hecho en comunidades y ese trabajo es el que presenté para la evaluación y luego me hicieron una entrevista”, agrega.

La estadía en Cuba sería desde el 18 de enero hasta los primeros días de marzo, aunque no todo es tan sencillo ya que no cuenta con los fondos necesarios para pagar el pasaje y algunos gastos que no están incluidos.

La Escuela hospeda durante dos semanas a los seleccionados en su edificio -donde duermen y comen-, para que su único objetivo sea el estudio y la filmación. Posteriormente parten a San Pablo de Yao en Sierra Maestra, un pueblo donde está la Productora de Televisión Serrana, para filmar durante cinco semanas un corto con la gente del lugar, y así terminar la residencia.

“Esta es una oportunidad muy tremenda para mí por eso estoy buscando el apoyo de conocidos y desconocidos. Si me ayudan con un aporte o con la difusión se los agradezco mucho!! Saludos y buen fin de año para todos/as”, dice el texto publicado en Instagram.

Para participar se puede transferir al alias santisarmiento - desde el exterior por paypal.me/Produccionesanonimas Cada chance 5.000 pesos. Sino comunicarse al +549 2644542233 o al ig @santi.sarm indicando si participás por los premios de Córdoba o San Juan