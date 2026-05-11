El ventarrón hizo caer un importante alambrado del aeropuerto de Las Chacritas

Las fuertes ráfagas que afectaron a San Juan durante el último fin de semana volvieron a dejar daños materiales en distintos puntos de la provincia. Esta vez, el viento provocó la caída de una parte del alambrado perimetral del aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en la localidad de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio.

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La situación fue expuesta públicamente por el dirigente político Pedro Rizo, quien compartió imágenes y un mensaje tras pasar por la zona. “El viento de anoche (viernes 08/05/26) volteó parte del alambrado perimetral del ingreso al aeropuerto”, expresó en sus redes sociales.

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Según pudo conocer este diario a través de fuentes calificadas, desde el lugar reconocieron el incidente y confirmaron que el cerco sufrió daños producto de las intensas ráfagas. Sin embargo, hasta el momento no trascendió oficialmente si se realizaron tareas de reparación en el sector afectado.

Pese al episodio, las fuentes consultadas señalaron que no hubo modificaciones en los vuelos ni inconvenientes en la operatoria aérea del aeropuerto sanjuanino, por lo que las actividades continuaron con normalidad.

El hecho se suma a una serie de daños registrados en distintas estructuras de la provincia tras los últimos fenómenos climáticos. Días atrás, el viento Zonda provocó el derrumbe de parte de un muro en el Aeroclub San Juan, en Pocito, donde la fuerza de las ráfagas dejó expuesto un sector del predio. También el Jockey Club San Juan sufrió la caída de aproximadamente 30 metros de pared perimetral luego del fuerte viento sur que azotó la provincia durante la noche del viernes.