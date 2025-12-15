martes 16 de diciembre 2025

A tener en cuenta

Tras el anuncio de Orrego, qué harán los municipios del Gran San Juan con el bono de fin de año

El gobernador de San Juan anunció que otorgará un bono de $120.000 para los empleados públicos. En este contexto, la duda es si los departamentos continuarán o no con la política provincial.

Por Ana Paula Gremoliche
Tras algunos días de incertidumbre, el gobernador Marcelo Orrego anunció el otorgamiento de un bono de $120.000 para toda la administración pública provincial, que se pagará el 16 de enero. En este marco, los departamentos del Gran San Juan comenzaron a revisar sus cuentas para saber si pueden continuar o no con la política provincial. ¿Habrá ayuda por parte del Ejecutivo?

Hasta el momento, el único municipio que confirmó públicamente que otorgará un adicional es Chimbas. La intendenta Daniela Rodríguez aseguró en declaraciones recientes que el municipio brindará un bono especial para fin de año. Sin embargo, por ahora no trascendieron precisiones sobre el monto ni la fecha de pago, aspectos que aún se encuentran en evaluación dentro de la comuna.

En otros departamentos, la situación permanece en etapa de análisis. Tanto en Capital como en Rivadavia y Santa Lucía, fuentes municipales indicaron que el pago del bono está “en veremos”. Si bien es cierto que vienen acompañando las políticas provinciales, aún no hay una decisión tomada.

El panorama más complejo se observa en Rawson. Desde el municipio reconocieron que el pago del bono está siendo analizado, pero advirtieron que su implementación sería difícil. La principal razón es el elevado número de trabajadores municipales (alrededor de 1.200 empleados) y el gasto adicional que la comuna ya enfrenta tras la recategorización histórica aplicada en 2024 al personal de planta permanente.

Entretanto, desde la administración pública provincial pusieron en duda la posibilidad de que haya una ayuda para que los municipios afronten el gasto del bono. "

Los municipios tienen un régimen de coparticipación que fue aprobado en el 2018. "Nosotros nos tenemos que adaptar a cada situación, los municipios vienen siguiendo nuestra política salarial, así que deberán evaluar dentro de sus posibilidades si van a poder adaptarse a esta política salarial", dijo el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez.

Temas
