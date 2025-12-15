lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

La reforma laboral de Javier Milei busca derogar el estatuto del periodista

Distintos profesionales y asociaciones sindicales de periodistas levantaron su voz contra el intento de Javier Milei de derogar el Estatuto que protege a los trabajadores de la actividad a través de la reforma laboral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, firmado por Javier Milei, ha generado una profunda controversia en el sector de la prensa tras confirmarse la inclusión de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) en su capítulo final de "Derogaciones". El Artículo 194 del proyecto oficial ejecutaría la orden simple de "deróguese" sobre esta norma que cuenta con más de 80 años de antigüedad.

Lee además
Federico Sturzenegger, la mano más dura de la reforma laboral
Debate

Reforma Laboral: Cómo funcionará el fondo de despidos que reemplazaría a las indemnizaciones
sturzenegger confirmo que la reforma laboral afectara a todos los empleos, no solo a los nuevos
Polémica

Sturzenegger confirmó que la reforma laboral afectará a todos los empleos, no sólo a los nuevos
image

La derogación de la Ley 12.908, creada en 1944, según sindicatos y críticos, representa un "ataque directo a la estabilidad y la libertad de expresión".

Las protecciones en riesgo

El Estatuto del Periodista establece una serie de derechos que van más allá de la ley laboral común:

  • Estabilidad y Protección Agravada: La estabilidad del periodista se define como la "base esencial de esta Ley". La norma defiende a los profesionales de las presiones políticas y establece que ningún empleado puede ser separado sin una causa grave justificada. En caso de despido injustificado, la ley prevé un preaviso de hasta dos meses y una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo, superior a otras actividades. El gobierno busca eliminar precisamente estas regulaciones sobre jornada, estabilidad e indemnizaciones especiales.
  • Libertades Profesionales: El estatuto garantiza la libertad de conciencia, pensamiento y expresión de los periodistas. Asimismo, establece el libre acceso a las fuentes de información de interés público y a dependencias del Estado mediante el Carnet Profesional.
  • Condiciones Laborales: La normativa define la duración de las jornadas, estableciendo un horario máximo de 36 horas semanales, además de regular descansos y compensaciones por tareas nocturnas.

Reacción unánime y denuncia de censura indirecta

El intento de derogación ha cosechado un fuerte rechazo a nivel nacional e internacional, incluyendo a las organizaciones FIP y Fepalc.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) denunciaron conjuntamente que la reforma busca "borrar un siglo de derechos" y la catalogaron como un ataque al periodismo. Desde SiPreBA, señalaron que la norma es "la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo".

Mariano Obarrio, periodista de larga trayectoria, calificó el intento de derogación como "otro ataque artero a los periodistas" y afirmó que el proyecto es "de dictador", ya que no tiene relación con "modernizar las relaciones laborales".

Silvia Mercado, especializada en política, evaluó que el periodismo "estará unido para defender nuestros derechos y la libertad de expresión".

La preocupación central es que la eliminación del Estatuto desmantela un mecanismo indirecto de defensa de la libertad de prensa. Desde FATPREN subrayaron que la precarización laboral resultante es, en sí misma, una forma indirecta de censura. El deterioro de las condiciones económicas obliga a los periodistas a aceptar múltiples trabajos o depender de ingresos que comprometen su independencia, lo que reduce la pluralidad de voces y empobrece la calidad de la democracia.

Periodistas vulnerados

Los sindicatos advierten que las empresas periodísticas buscan esta reforma para obtener mayor libertad para implementar convenios por empresa, lo que temen que facilite el despido por causas relacionadas con el contenido que "incomode" a las patronales. El abogado Julián de Diego alertó que los periodistas se quedarán "sin el preaviso de seis meses para despidos".

Ante lo que consideran un "símbolo del desprecio de clase", SiPreBA y FATPREN han anunciado un plan de acción, comprometiéndose a fortalecer la defensa de sus derechos laborales ante el Congreso, el Poder Judicial y en las calles para "poner freno a la contrarreforma laboral".

Esta no es la primera vez que la Ley 12.908 se encuentra bajo amenaza; ocurrió sin éxito durante el menemismo, y la duda es si esta avanzada regresiva fracasará otra vez o logrará avanzar.

Temas
Seguí leyendo

Milei le bajó el precio a la protesta de la CGT por la reforma laboral

Impactante movilización en Portugal contra la reforma laboral

CGT San Juan: Cabello dijo que la reforma laboral precarizará el empleo y anunció una movilización provincial

Reforma laboral: Milei contaría con los votos en el Senado para la media sanción

Diputados reclaman que la Reforma Laboral ingrese al Parlamento por la Cámara Baja

Nuevo borrador del proyecto de Reforma Laboral del Gobierno: qué dice sobre vacaciones, indemnizaciones, despidos y los "bancos de horas"

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: "Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas"

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ojo estatales de san juan: orrego anuncio un bono de fin de ano y se analiza asueto para las fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Inti y Delfina, las flamantes Representantes de Santa Lucía.
Celebración

Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

Te Puede Interesar

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante
Denuncia penal

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas
Capital

Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas
Comunicación

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: "Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas"

Imagen ilustrativa
Golpe a un domicilio

Robaron una caja fuerte con $6.500.000 de una casa de Chimbas

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia