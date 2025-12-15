CGT San Juan: Cabello dijo que la reforma laboral precarizará el empleo y anunció una movilización provincial

El titular de la Confederación General del Trabajo (CGT) San Juan , Eduardo Cabello , criticó con el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, un debate que se acelera en el contexto de la discusión del presupuesto y cuyo tratamiento conjunto se espera para fines de diciembre. Si bien Cabello reconoce la necesidad de una "modernización laboral" para actualizar una legislación que data de 1974 y que no contempla modalidades de empleo recientes, como las aplicaciones o los servicios de delivery, el dirigente sindical dijo que el objetivo real de lo que propone Javier Milei es la quita de derechos.

Cabello analizó que la central obrera ve con preocupación la celeridad con la que se quiere imponer la ley y el riesgo de que la letra chica termine perjudicando a los trabajadores. El titular de la CGT San Juan detalló este lunes, en diálogo con Radio Sarmiento, que la reforma no solo implica la pérdida de derechos adquiridos, sino que atenta contra las conquistas que incluso están garantizadas por la Constitución y pactos internacionales. Al ser consultado sobre cómo esta ley afectaría al obrero, Cabello mencionó explícitamente el impacto en la jornada laboral y la compensación:

"Cuando vos no podés decidir tener tus 8 horas diarias de trabajo, los 44 horas semanales, podemos tener que trabajar 12 horas más y no te van a pagar las horas porque te las van a poner en un banco de horas. Entonces, lo que vos antes hacías para engrosar tu salario, que hacías horas extras, porque hay mucha gente que hace horas extras porque el salario está pisado, ahora no te las van a pagar, te las van a poner ahí para cuando ellos crean conveniente. Es decir, que van a tener como vacaciones guardadas, horas guardadas porque no te la van a pagar. Entonces, ahí te aparece el derecho de la libertad de trabajar y el derecho de de poder gozar de tu salario".

Otro punto conflictivo señalado por Cabello es el de indemnizaciones, ya que argumentó que el nuevo esquema planteado reduciría el monto a cobrar y diluiría el pago a lo largo del tiempo. Sostuvo que si un trabajador va a cobrar una indemnización en un 40% y no en el 100%, la recibirán en cuotas: "te lo van a pagar en cuatro o cinco veces o meses o o en un año, en 12 meses como una tarjeta de crédito, como está la inflación, termina cobrando nada". Estos cambios, según el dirigente, solo profundizarán la precarización que ya afecta la realidad laboral argentina.

image.png Escenas de un día en el que los trabajadores exigieron a la CGT un paro nacional, en marzo del 2017

Alerta nacional

El jueves se conoció el proyecto de modernización laboral que Milei mandó para su aprobación en sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. Se espera que su tratamiento en comisiones empiece el jueves 18, aunque este plan podría alterarse en tanto su ingreso por el Senado estaría vedado al incluir aspectos tributarios en su articulado. Nación busca aprobar la norma de manera exprés e incluso aspira a que sea antes de fin de año.

Ese mismo día, la CGT nacional decidió convocar a una movilización a la Plaza de Mayo y en varios puntos del país, con la meta de que sea “contundente”. Se sumaron las dos CTA y organizaciones sociales, piqueteras, estudiantiles y de derechos humanos.

La postura de la CGT San Juan se enmarca en la movilización y el estado de alerta a nivel nacional. En San Juan prevén enviar una comitiva para participar de la marcha nacional y este lunes se reunían a organizar también una marcha local para reforzar la jornada. Cabello confirmó que habrá participación local en la marcha de Buenos Aires y una a nivel local.

Cabello indicó que están en contacto permanente con gobernadores, diputados y senadores para discutir estos puntos, aunque reconoció que existe una marcada posición de los bloques no cercanos al justicialismo que ya plantean la reforma,

A pesar de la promesa del Gobierno de que la reforma reactivará la economía y generará nuevas fuentes de trabajo, Cabello expresó escepticismo, citando el cierre constante de empresas. Sostuvo que la reactivación no ocurrirá si la industria nacional está en declive, y cuestionó cómo puede San Juan reactivar el empleo si no hay industria local, mientras avanza la actividad comercial extranjera.

Respecto a las mejoras que sí deberían implementarse, la CGT San Juan, dijo, no busca sumar más derechos, sino cubrir las nuevas actividades laborales no reguladas. Cabello lamentó que el proyecto no se enfoque en incluir a quienes trabajan a través de aplicaciones de reparto o transporte, los cuales quedan totalmente desprotegidos: "Y hoy es lo que más se da porque te ponen con un verso diciendo de que vos tenés que ser tu propio patrón, que tenés tu microemprendimiento, eso. Entonces, vos vas a tener que trabajar tantas horas y después cuando te pasa algo, no encontrás en ningún lugar nadie que te ayude o lo mismo si llegas a tener un accidente o se rompe tu vehículo". El sindicato insiste en que cualquier modernización debe garantizar, al menos, un seguro de vida y que las horas extra sean pagadas al 50% y 100% como una manera de compensar los salarios bajos.

El dirigente de la CGT de San Juan alertó sobre el riesgo de volver a épocas donde al trabajador se le decía: "Agradecé que te estoy dando trabajo", donde el simple hecho de tener empleo se considera un favor, independientemente de la remuneración. Para Cabello, en este momento, la CGT debe actuar como el "bastión de justicia social" para defender los derechos de los trabajadores, ya que son ellos los que terminan pagando los costos de las decisiones económicas.